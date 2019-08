Grosseto, 35enne ucciso con un colpo di pistola/ Ferito 18enne: regolamento di conti?

Nuovo omicidio in provincia di Grosseto, a Gavorrano: un uomo di 35 anni è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco al torace. A darne notizia è il quotidiano La Nazione, i fatti si sarebbero consumati nella notte tra l’11 ed il 12 agosto. Un altro ragazzo di 18 anni sarebbe invece rimasto ferito gravemente con uno sparo ed è attualmente ricoverato all’ospedale di Siena dove è già stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La vicenda è ancora molto confusa e le indagini dei carabinieri sono attualmente in corso ma dalle prime indiscrezioni pare che il maggiorenne avrebbe raggiunto inizialmente l’ospedale di Follonica – non è chiaro se da solo o aiutato da qualcuno – e da qui è poi stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Siena. Dalle prime informazioni è emerso che vittima e ferito sarebbero entrambi stranieri. Ai militari, ora, l’arduo compito di ricomporre i pezzi dell’intera vicenda.

OMICIDIO GROSSETO: UCCISO 35ENNE, FERITO GRAVEMENTE UN 18ENNE

Il corpo senza vita dell’uomo di 35 anni, colpito da un colpo di arma da fuoco al torace, è stato rinvenuto in una campagna nei pressi di uno dei bivacchi allestiti dagli spacciatori di droga, i quali spesso usano come nascondigli boschi, pinete e macchia mediterranea. Verso l’una di notte il 18enne ferito si sarebbe presentato al pronto soccorso e sarebbe stato lui a riferire che c’era stato un omicidio e ad indicare il luogo dove andare a cercare il cadavere del 35enne. Il bivacco si trova nei pressi di località Filare di Gavorrano, ricco di miniere dismesse. L’uomo morto ed il ragazzo ferito sarebbero entrambi di origine nordafricana e stando alle prime ipotesi emerse dagli ambienti investigatici non si esclude che alla base ci possa essere una storia di regolamento di conti. Le circostanze sarebbero tuttavia ancora da ricostruire e lo scenario emerso non è per nulla chiaro, a partire dal legame esistente tra vittima e ferito.

