Gse down, sito gestore servizi energetici non funziona/ Problemi o attacco hacker?

Il Gestore dei servizi energetici finisce in campagna elettorale, con Carlo Calenda che chiede un obbligo di legge, e al tempo stesso al centro di un “giallo”. Il sito del Gse, infatti, risulta irraggiungibile da diverse ore. Lo confermano anche diversi siti come IsSiteDownRightNow, che si occupa di capire se un sito che sembra non funzionare ha effettivamente dei problemi o meno. Questo è proprio il caso di Gse, che però non ha fornito alcuna indicazione in merito. Eppure sulla sua pagina social, nello specifico su Twitter, circolano diverse segnalazioni da parte degli utenti che non riescono ad accedere al sito.

Il primo messaggio è comparso sei ore fa: “Il sito non risulta raggiungibile“. La situazione non è migliorata nelle ore successive: “sito non raggiungibile da questa mattina, notizie?“. C’è anche chi è spazientito dalla situazione: “Ma può essere che il sito è down da tutto il giorno?“. Non sono note le cause di questi problemi di accesso al sito, anche perché Gse non è intervenuta sul tema, ma circolano delle ipotesi, come quella di un attacco hacker.

GSE, SITO DOWN: ATTACCO HACKER?

A parlarne è il sito Sassate.it, secondo cui sarebbe scattato l’allarme in Gse dopo quanto accaduto stanotte. Pare, infatti, che un hacker sia riuscito “a superare le fragili barriere di sicurezza esistenti e ha potuto fare per diverse ore man bassa di ogni genere di dati sensibili“. Guido Paglia nel suo articolo cita contratti con fornitori, identità degli intermediari, conti correnti delle aziende e dei privati ricompensati con il “surplus” ottenuto con i propri impianti di energie rinnovabili. È bene precisare che al momento non ci sono riscontri in tal senso e che potrebbe trattarsi di semplici disservizi, del resto non sarebbe il primo sito ad averne.

Eppure, per Sassate sarebbero state già coinvolte strutture competenti come DIS, AISI e AISE, quindi anche i servizi segreti. “Stanno cercando di venire a capo con una mobilitazione straordinaria. Su queste operazioni c’è il riserbo più assoluto, così come sulla reale entità del danno subito“, prosegue Paglia. Non resta che attendere che Gse faccia chiarezza su quanto accaduto in queste ore.











