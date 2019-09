Gualtieri: “No a manovra restrittiva”/ “Debito scenderà, ok Ue a investimenti green”

Primo appuntamento europeo per il neo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. L’erede di Giovanni Tria al Tesoro è reduce dall’Ecofin di Helsinki e, ai microfoni dei cronisti presenti, ha tenuto a precisare: «Ho detto all’Unione Europea che una manovra restrittiva sarebbe controproducente, stiamo lavorando per collocarla nel quadro di una più generale e appropriata fiscal stance dell’area euro». L’esponente del Partito Democratico si è poi soffermato sulle “regole del gioco”: «Questo esecutivo si batte all’interno delle regole, che comprendono il pieno uso della flessibilità, come richiesto da alcuni gruppi politici e come affermato da von der Leyen». Ma per la prossima manovra basterà la flessibilità attuale? «C’è il dibattito sulle regole, ma sono due questioni distinte e come tali vanno trattate».

GUALTIERI: “OK UE A INVESTIMENTI GREEN, IL DEBITO SCENDERA'”

E ci sono buone notizie per quanto riguarda gli investimenti green, che potrebbero essere scorporati dal calcolo del deficit: «La Commissione europea si è detta disponibile ad approfondire forme per proteggere e favorire gli investimenti legati alle grandi priorità, a partire dal clima», il commento di Roberto Gualtieri. Spesa nei settori prediletti dal nuovo esecutivo Ue, green in primis, ma con un occhio di riguardo al debito pubblico, che secondo il titolare del Tesoro «sarà portato su una traiettoria discendente». Il dem ha poi definito irrealistica la stima di 18 miliardi di euro per le privatizzazioni, ipotizzata dal Governo M5s-Lega, mentre non ci sono particolari novità per ciò che riguarda la revisione del Patto di Stabilità: come riportato da La Stampa, per il momento è stato fatto «un primo giro d’orizzonte, senza particolari progressi». Decisiva in tal senso l’assenza dei ministri di Paesi importanti come Germania, Francia, Spagna e Olanda.

