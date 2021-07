Gualtieri: “Tifo Conte capo M5s”/ “Grillini e Pd hanno salvato l’Italia dalla destra”

Candidato del Pd alle prossime amministrative a Roma, Roberto Gualtieri ha parlato della Capitale ma non solo ai microfoni de Il Fatto Quotidiano. L’ex ministro dell’Economia ha esordito parlando nel caos in casa Movimento 5 Stelle, ammettendo di fare il tifo per Giuseppe Conte: «Ho trovato ingenerose le parole di Grillo nei suoi confronti. E trovo positiva la sua linea, che colloca il Movimento nel campo progressista-europeista».

Roberto Gualtieri ha evidenziato di apprezzare la linea di Letta su un fronte largo di centrosinistra alleato dei 5 Stelle, ricordando i meriti – a suo avviso – della coalizione giallorossa: «Noi con M5s abbiamo salvato l’Italia dalla destra: dobbiamo perseguire questa alleanza». Tornando alle comunali a Roma, l’ex titolare del Tesoro non ha risparmiato critiche alla sindaca uscente, la pentastellata Raggi: «Quello che è successo a Roma è responsabilità della Raggi, che non ha saputo trarre le conseguenze dal fallimento della sua amministrazione. Con la sua candidatura ha messo in difficoltà anche molti dirigenti M5S».

Dopo aver elogiato la proposta della Cartabia sulla riforma della giustizia, Roberto Gualtieri ha parlato di «ottimo lavoro» del governo sul mondo del lavoro, un esecutivo che a suo parere è in «positiva continuità» con il Conte II. Qualche dubbio in più in materia di fisco: «Sulla riforma fiscale pesano le posizioni conservatrici della destra in Parlamento, di oggettivo ostacolo a un’impostazione più avanzata». Roberto Gualtieri è poi tornato sul “Conticidio” e sul possibile legame con la governance scelta dall’ex premier: «La governance di ora è positiva. Conte è stato fatto cadere da Iv che si è unita all’opposizione perché non condivideva l’impianto progressista di quel governo. Per fortuna, c’era la disponibilità di Draghi».

