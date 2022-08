Guardia del corpo/ Su Rete 4 il film con Whitney Houston e Kevin Costner

Guardia del corpo, film di Rete 4 diretto da Mick Jackson

Guardia del corpo va in onda oggi, 27 agosto 2022, su Rete 4 a partire dalle ore 21.20. A ricoprire il ruolo dei protagonisti principali sono due grandi personaggi statunitensi, l’attore Kevin Costner e l’attrice e cantante Whitney Houston.

Il cast è molto ricco, tra tutti si ricordano Bill Cobbs, Nita Whitaker, Gary Kemp, Jennifer Lyon Buchanan e Charles Keating. La regia è del produttore britannico Mick Jackson. Il film riscosse un enorme successo di pubblico anche se la critica per diversi motivi lo stroncò. Nonostante questo nel tempo è divenuto un piccolo cult anche con tanti film che hanno tentato di emularlo.

Guardia del corpo, la trama del film

In Guardia del corpo l’ex agente Frank Farmer dopo un lungo periodo di lavoro al servizio della sicurezza presidenziale lascia tutto per fare il bodyguard personale. Un giorno Farmer viene chiamato dal manager di una grande star, l’affascinante Rachel Marron, che negli ultimi mesi è destinataria di lettere minatorie.

Inizialmente Frank non accetta l’ingaggio ma poi ci ripensa e per prima cosa potenzia il programma di sicurezza rivolto a proteggere la famosa attrice e il figlio di lei, Fletcher (DeVaughn Nixon). In un primo tempo Frank si scontra spesso con Rachel, una donna bella ma arrogante nei modi. Quando la popstar si rende conto il bodyguard è pronto a tutto pur di proteggerla, cambia atteggiamento, comincia a sentire un’attrazione per lui.

I due si avvicinano molto e vivono una bellissima notte d’amore. A questo punto Frank, preso da un sentimento sincero, ha difficoltà a separare il lavoro dalle emozioni. La situazione che si è venuta a creare spinge il bodygard a ignorare i suoi sentimenti, si mostra più distaccato e Rachel non ne comprende il motivo. Nel corso di una serata di gala la donna finge di accettare il corteggiamento di un Greg Portman (Tomas Arana), un uomo con un passato di agente dei servizi segreti, nella speranza che Farmer si ingelosisca.

Rachel è sempre bersaglio di continue minacce e quindi chiede a Frank di scortarla insieme a Fletcher alla baita di suo padre. Anche presso la casa di Herb Farmer (Ralph Waite) la pop star non è al sicuro, infatti lo stalker continua con le sue minacce e arriva al punto di tentare di ammazzare Fletcher. Per sbaglio il moletstatore uccide Nicki, la sorella di Rachel anch’essa rifugiatasi nello chalet di Farmer. Amara la delusione di Rachel quando scopre che dietro al killer c’era proprio sua sorella Nicki. In occasione della notte dedicata agli Oscar, Frank e Rachel si recano a Los Angeles. Sarà proprio nel corso della cerimonia che si arriverà all’epilogo della storia.

