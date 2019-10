Guardiani della galassia Vol. 2/ Video, su Italia 1 il film con Chris Pratt

Il film Guardiani della galassia Vol. 2 va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 4 ottobre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta naturalmente del secondo capitolo dell’omonimo film del 2014 con alla regia James Gonna mentre il soggetto è naturalmente tratto dei personaggi dei fumetti pubblicati negli Stati Uniti d’America dalla Marvel Comics ed ideati da Dan Abnett e Andy Lanning. La sceneggiatura è stata poi rivista dallo stesso regista mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Tyler Bates ed i costumi indossati sul set sono stati realizzati da Judianna Makovsky. Nel cast della pellicola sono presenti diversi attori piuttosto conosciuti non solo negli Stati Uniti d’America come Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillian e Pom Klementieff.

Guardiani della galassia Vol. 2, la trama del film

Nel 1980 una navicella aliena arriva in Missouri e lascia uno strano seme nel bosco. Oltre 30 anni più tardi i guardiani della galassia stanno portando avanti un’importante missione che è stata affidata loro da un popolo alieno in maniera tale da proteggere alcune preziose batterie dall’assalto di un potente mostro intergalattico. Facendo leva sui propri poteri e sulle proprie caratteristiche fisiche i guardiani riescono nell’impresa di proteggere le batterie e quindi sono pronti a ricevere la ricompensa che era stata promessa loro dal popolo alieno ossia la possibilità di prendere in consegna Nebula che era stata precedentemente catturata. Dopo aver ottenuto in consegna la potente Nebula, i guardiani della galassia stanno per lasciare a bordo della loro navicella il pianeta quando vengono attaccati dagli stessi agenti del popolo alieno in quanto uno dei guardiani della galassia ha pensato bene di rubare alcune delle batterie che avrebbero in realtà dovuto proteggere. La battaglia si dimostra subito molto complessa con i guardiani della galassia che tuttavia ricevono un insperato aiuto da un’altra navicella che poi si scoprirà essere guidata da Ego. Nei giorni successivi ci saranno alcune situazioni che metteranno a dura prova l’unità della squadra dei guardiani e soprattutto una difficile battaglia per la sopravvivenza nella quale i guardiani saranno costretti a mettere in atto una alleanza insospettabile con quelli che fino a poco tempo fa risultavano essere i propri nemici. Una battaglia intergalattica dalla quale dipenderà la salvezza di tutti i popoli dell’universo.

Il trailer de Guardiani della galassia Vol. 2





