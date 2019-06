Guardiola allenatore Juventus?/ In Inghilterra “Sta pensando ad un anno sabbatico”

Anche in Inghilterra iniziano a trattare seriamente il futuro di Guardiola, che continua ad essere la prima scelta della Juventus per la prossima stagione. Stamattina il tabloid “Star”, ha dedicato la prima pagina dello sport proprio al tecnico catalano, con il titolo “Il break di Pep dal City”. Secondo quanto raccolto dai colleghi della stampa britannica, l’allenatore più desiderato dalla Juventus starebbe pensando di prendersi un anno sabbatico, così come già fatto in passato dopo l’esperienza al Barcellona. Così si legge nell’articolo dedicato: «Sta pensando alla prossima pausa dal calcio. Guardiola ha detto alle persone a lui vicine che la scorsa stagione è stata troppo stressante e che sta pensando di prendersi un periodo di stop per rilasciare la tensione. Una fonte ha rivelato: “Pep investe molte energie emozionali nel suo lavoro. Non si ferma mai, ma questo è un costo per la sua vita e così ha bisogno di uno stop. E’ inevitabile”». Forse la Juventus sta “giocando” proprio su questa situazione, provando a convincere Guardiola a prendersi una pausa ma semplicemente cambiando ambiente e squadra, e passando dal Manchester City alla Signora. Tra l’altro, in base a quanto raccolto dal Sun, l’idea Maurizio Sarri si starebbe lentamente allontanando, visto che il Chelsea starebbe pensando di trattenere il tecnico toscano a Londra. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS?

C’è ancora una grande fetta di tifosi juventini che sperano in Pep Guardiola come nuovo allenatore della Juventus. Nonostante la maggioranza di giornalisti ed analisti di mercato stiano indicando Maurizio Sarri sempre con maggiore convinzione come nuovo allenatore dello Scudetto, c’è ancora chi pensa che l’ex tecnico del Napoli possa rappresentare un credibile depistaggio prima dell’affare dell’anno. Ma tra gli scettici ha rilasciato dichiarazioni perentorie Fulvio Collovati, ex difensore della Nazionale e da anni opinionista calcistico televisivo, che ai microfoni di TMW Radio si è detto certo della possibilità che sia Maurizio Sarri il nuovo allenatore della Juventus: “Sarri alla Juventus? Da quanto mi risulta, mi sembra scontato che arrivi. Il ritardo è dovuto alla trattativa, ma non ci sono altri affari ancora in piedi. Pochettino o Guardiola alla Juventus? No, non sono nomi reali. Alla Juventus approderà sicuramente Maurizio Sarri”. Un’altra voce che si unisce a quelle che indicano Guardiola lontano dalla possibilità di approdare in bianconero: l’attuale tecnico del Manchester City è anche frenato da un’operazione economica che sarebbe onerosissima per la Juventus, anche se alcune indiscrezioni parlano dei bianconeri pronti a fare faville per scrivere un finale a sorpresa in questa storia.

GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE JUVENTUS? LA RISPOSTA DI PEP AD AGNELLI…

L’offerta a Guardiola sarebbe stata effettivamente recapitata e, secondo quanto riportato da Eurosport Francia, sarebbe stata da capogiro. 20 milioni di euro per portare Pep all’Allianz Stadium, ingaggio annuale ovviamente, nulla da invidiare allo stipendio degli sceicchi. Ma sempre secondo il portale transalpino, l’allenatore catalano avrebbe ufficialmente declinato l’invito. Racconta Eurosport: “Il grande sogno di Andrea Agnelli, il presidente del club di Torino, è sempre stato Pep Guardiola. Questa possibilità, che ha fatto tanto parlare in Italia, è stata infatti perseguita con grande determinazione dalla dirigenza della Juventus. Secondo le nostre informazioni, l’ex allenatore del Barça ha ricevuto una proposta di stipendio di oltre 20 milioni di euro. Venuti a conoscenza della possibile partenza del loro allenatore, diversi giocatori del Manchester City hanno manifestato grande preoccupazione. Ma Pep Guardiola, il cui telefono non ha mai smesso di squillare poco dopo la diffusione delle prime voci, li ha rassicurati confermando che non avrebbe accettato l’offerta della Juve. Come ha recentemente spiegato, il suo desiderio era di rimanere in Premier League. E dopo le parole è passato ai fatti, declinando la proposta bianconera.” Anche secondo Eurosport Francia è Maurizio Sarri ad essere destinato alla panchina juventina.



