Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Le indiscrezioni su Pep riprendono quota

Guardiola nuovo allenatore Juventus? La situazione è sempre la stessa: i favoriti sono altri, leggi in primis naturalmente Maurizio Sarri, ma siccome la situazione è ancora in divenire, ecco che resta valida ogni ipotesi. La più affascinante ovviamente è sempre Pep Guardiola, dunque il nome dell’allenatore attualmente del Manchester City resta una possibile pista per la Juventus. Di novità sostanziali non ce ne sono: le smentite ufficiali sono arrivate a raffica (forse persino troppe) sia da parte del Manchester City sia da parte della stessa Juventus, con Fabio Paratici che ha preso esplicitamente posizione negando i contatti. Anche i vari avvistamenti di Guardiola in Italia si sono rivelati falsi, anche se questo elemento è il poco significativo, perché naturalmente le trattative possono avvenire in ogni luogo e non necessitano di una presenza in Italia del tecnico catalano.

GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE JUVENTUS? LE ULTIME INDISCREZIONI

Pep Guardiola nuovo allenatore della Juventus resta dunque una pista credibile, più di altre che in queste ore fioccano spesso con scarsissima credibilità. Per il tecnico catalano invece resta naturalmente la stima da parte della società bianconera, di conseguenza – se ci sarà la possibilità – un tentativo verrà fatto. Un elemento favorevole potrebbe essere la sponsorizzazione da parte di Adidas, che vedrebbe di buon occhio l’arrivo dei Guardiola in panchina nella stessa squadra di Cristiano Ronaldo. Di certo un fattore che bloccava la situazione erano le finali europee ancora da disputare: quella di Europa League è andata, dunque a breve si dovrebbe chiarire la situazione di Maurizio Sarri, mentre naturalmente Mauricio Pochettino (altro possibile candidato) fino a sabato sera avrà altro a cui pensare.

