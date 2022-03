Yusmary Ruano e Celine, fidanzata e figlia Guè Pequeno/ La tenera dedica del rapper…

Yusmary Ruano è da anni la fidanzata di Guè Pequeno; è una modella di origine cubana, nata probabilmente nel 1991, come si evince dal 91 che fa parte del suo account Facebook. E’ una ragazza molto riservata, tanto quanto il compagno che non ha mai postato sui social una foto insieme a lei. I due nel 2021 sono diventati genitori di una bellissima bambina, Celine; anche dopo questo evento sia il cantante che Yusmary hanno mantenuto totale riservatezza e non hanno pubblicato alcuna foto loro e tantomeno della figlia sui social, almeno fino alla festa del papà di quest’anno.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA/ Battiti Live, balletto con De Devitiis e Casalegno

Il 19 marzo del 2022 infatti, in occasione della festa del papà, Guè ha pubblicato sui suo profilo instagram una foto dolcissima in cui tiene in braccio la sua primogenita, seduto su un divano e le da un bacio in fronte. Nella prima foto la bambina è girata di spalle ma scorrendo, nello stesso post, appare la foto della piccola Celine che fa la linguaccia e indossa degli occhiali da sole rosa, da cui traspare il padre sorridente mentre scatta la foto. Nello stesso post, la descrizione di Guè: “BUONA FESTA A TUTTI I BABBI!” E un susseguirsi di commenti di personaggi famosi molto contenti di questa prima apparizione social della bimba.

SANGIOVANNI A BATTITI LIVE, IL VIAGGIO DELLA MUSICA/ "Il successo? Cerco di..."

Yosmary Ruano e la gravidanza “segreta” e le parole di Guè sulla figlia Celine: “non voglio che mi denunci…”

La riservatezza di Guè e Yusmary è rimasta anche durante la fase della gravidanza, ma allora come lo abbiamo scoperto? Il rapper non aveva annunciato l’arrivo della sua primogenita sui social, eppure, come aveva rivelato anche Il Mattino, è stato “tradito” da alcuni scatti postati sui social da una pagina instagram di eventi. La pagina in questione: janainanunes party events aveva postato su instagram delle foto di Guè accanto a Yusmary in dolce attesa e sotto al post, aveva scritto: “Baby Shower per l’arrivo di una piccola principessa. Ringrazio per la fiducia la mamma Yusmary e il papà Guè” taggando i due nel post e dunque rendendolo visibile a tutti i fans del rapper.

BATTITI LIVE, VIAGGIO DELLA MUSICA/ Diretta e scaletta Italia 1: Sangiovanni on stage

Ha però destato stupore anche la foto pubblicata da Guè nel giorno della festa del papà, poichè oltre alla già nota riservatezza, il cantante, in un’intervista al Corriere aveva affermato: “Non sono uno che mette la foto del neonato sui social. Non voglio che mi denunci quando avrà 18 anni. Devo ancora realizzare”. Aveva rilasciato questa dichiarazione con una certa tenerezza ma anche con un po’ di polemica verso alcuni colleghi che, come Fedez ad esempio, rendono pubblica tutta la loro vita privata insieme a quella dei figli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA