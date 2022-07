Guedes alla Roma?/ Calciomercato news, il Valencia potrebbe abbassare la richiesta

Calciomercato news, Guedes alla Roma frenato dal costo dell’operazione

Le chances che l’approdo di Gonçalo Guedes alla Roma si possa realmente concretizzare nel corso della sessione di calciomercato estivo sembrano aumentare in queste ore dopo i problemi riscontrati nei giorni scorsi. Inizialmente sembrava infatti che il Valencia non avesse alcuna intenzione di rinunciare ai 40 milioni di euro richiesti per lasciarlo partire ma le indiscrezioni provenienti da Todofichajes.com sembrano rivelare una novità importante.

Zaniolo alla Juventus?/ Calciomercato: Nicolò resta in bilico, i possibili sostituti

Il club guidato in panchina da Gennaro Gattuso potrebbe infatti accontentarsi di 30 milioni di euro per liberare l’attaccante classe 1996, cifra questa decisamente più abbordabile e realistica per concludere l’eventuale affare. Sotto contratto fino al giugno del 2024, Guedes è stato accostato alla Roma anche nel recente passato e lo scorso anno ha concluso un’ottima stagione collezionando 13 reti e sei assist vincenti per i suoi compagni in addirittura 42 presenze complessive tra campionato e Coppa del Re.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Zaha, c'è l'offerta giallorossa. Ultimatum per Frattesi

Calciomercato news, Guedes alla Roma se il Valencia chiederà di meno

La possibilità di vedere Guedes alla Roma rimane dunque viva e nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori novità in merito a questo possibile affare di calciomercato. Il venticinquenne viene impiegato regolarmente anche dalla Nazionale portoghese e l’esperienza maturata non solo in Spagna ma anche al PSG ed al Benfica lo candidano ad elemento più che utile per l’organico di Mourinho. Possibile inoltre che la Roma possa ricavare il denaro necessario per arrivare a Guedes dalla cessione di Nicolò Zaniolo alla Juventus.

LEGGI ANCHE:

Zaha alla Roma?/ Calciomercato, ecco la richiesta degli inglesi ma i giallorossi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA