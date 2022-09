Guenda Goria contro Gaia Zorzi: “Parla di me quando dimostrerai il tuo femminismo”/ “Ragazzina…”

Guenda Goria commenta la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni

Scontro social tra Guenda Goria e Gaia Zorzi. Tutto, come riferisce il portale Gossip e Tv, sarebbe nato da un messaggio che Guenda ha pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram commentando la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche 2022. “Le prime parole di Giorgia Meloni mi sono piaciute. Parole concilianti e autorevoli. Felice per una donna premier. Su tanti argomenti non sono mai stata d’accordo. Conoscete le mie posizioni su adozioni gay e diritti delle donne. Ma stimo Giorgia Meloni come donna e professionista e credo che meriti questa vittoria”, il pensiero di Guenda.

Il post della Goria non è piaciuto a Gaia Zorzi. La sorella di Tommaso Zorzi, in un tweet poi cancellato, avrebbe puntato il dito contro Guenda criticando il suo “presunto” femminismo. Nonostante il tweet cancellato, Guenda Goria ha risposto a Gaia Zorzi.

Lo sfogo di Guenda Goria contro Gaia Zorzi

“Ho cancellato l’ultimo tweet perché ho realizzato che davvero non mi va di fare dissing stupidi oggi”, le parole usate da Gaia Zorzi per giustificare la cancellazione del tweet a cui, la Goria ha comunque deciso di rispondere. “Cara piccola Zorzi. Il giorno che con il tuo operato artistico o professionale dimostrerai il tuo femminismo potrai parlare di me. Il mio femminismo lo dimostro concretamente negli spettacoli che produco e metto in scena”, scrive la figlia di Maria Teresa Ruta.

Poi l’invito rivolto a Gaia: “Vieni a vedermi a novembre a Roma!Porto in scena una straordinaria drammaturgia sconosciuta in Italia. Parliamo di violenza di genere. Nelle mie battaglie ci metto la faccia, il sangue e tutti i soldi che guadagno. Quindi pensa alle tue acerbe battaglie di una ragazzina che ancora deve dimostrare di avere il suo posto nel mondo“, conclude.

