Guenda Goria dopo il dramma: “Mirko Gancitano sta soffrendo”/ Lui: “Abbiamo deciso di spostare le nozze”

Guenda Goria e Mirko Gancitano, matrimonio rimandato

Guenda Goria e Mirko Gancitano stanno attraversando un momento difficile. La coppia ha deciso di far slittare la data delle nozze, che avrebbero dovuto avere luogo nell’autunno del 2022, al 2023 dopo i recenti problemi di salute accusati dall’attrice. Guenda, infatti, ha dovuto subire ben due operazioni dopo una gravidanza extrauterina e ora sta affrontando il post-operatorio, desiderosa di tornare alla sua vita.

Guenda Goria e il bimbo perso, "Era in posizione sbagliata"/ La dolorosa confidenza…

In un’intervista rilasciata ad Armando Sanchez sull’ultimo numero del magazine Novella 2000, Guenda Goria ha infatti rivelato di voler a tutti i costi rimettersi in breve tempo anche per stare al fianco del suo fidanzato che, in questo momento, ha bisogno di lei: “Anche se non me lo fa vedere lo so che è molto provato e sta soffrendo”, ha infatti spiegato la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria, dopo la paura torna a sorridere/ Con il fratello e papà Amedeo...

Guenda Goria e Mirko Gancitano, slitta la data delle nozze: ecco perché

Proprio poche ore fa, Mirko Gancitano ha postato su Instagram un lungo messaggio in cui annuncia che, in accordo con Guenda, ha deciso di spostare la data delle nozze. Nel post pubblicato nelle stories infatti si legge: “Visti gli ultimi accadimenti io e Guendina abbiamo deciso di spostare le nostre nozze dall’autunno 2022 alla primavera 2023.” Spiega dunque il motivo di questa decisione: “Come sapete, per organizzare un matrimonio, e come lo vorremmo noi, bisogna farlo con cura, con impegno e soprattutto con salute, quindi, aspetteremo un attimo, ma promesso che appena sarà, – e conclude tranquillizzando i fan della coppia – vi renderemo partecipi del nostro sogno che sarà posticipato solo di qualche mese”.

Guenda Goria: ricaduta dopo l'operazione d'urgenza/ Tornata in pronto soccorso, come sta?













© RIPRODUZIONE RISERVATA