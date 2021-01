Guenda Goria e Filippo Nardi un bacio “galeotto” a Milano/ Sotto casa di lei…

Incontro chiarificatore tra Guenda Goria e Filippo Nardi. Il settimanale Chi pubblica le foto della passeggiata che la figlia di Maria Teresa Ruta e il conte si sono concessi a Milano. Guenda e Filippo non hanno condiviso l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ma hanno in comunque una persona ovvero Maria Teresa Ruta. Nardi, infatti, è stato squalificato dal reality per alcune frasi dette sulla Ruta. Dichiarazioni che sono state fermamente condannate da Guenda la quale, dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip, difende la madre commentando le varie dinamiche della casa- Come ha sottolineato più volte, Guenda non ha affatto gradito le parole di Nardi con cui, tuttavia, come fa sapere Chi, ha cercato un chiarimento.

GUENDA GORIA E FILIPPO NARDI: INCONTRO CHIARIFICATORE A MILANO

Sottobraccio, in una fredda giornata invernale, Guenda Goria e Filippo Nardi, come mostra il settimanale Chi nel numero in edicola, si sono incontrati a Milano. Dopo una passeggiata, i due si sono salutati sotto casa di lei e non sono mancati i sorrisi, gli abbracci e un bacio sulla guancia. Nessun flirt tra i due, ma un incontro per mettere fine alla “guerra da reality”, come fa sapere il magazine diretto da Alfonso Signorini. La figlia di Maria Teresa Ruta e Nardi si sono, così, salutati sotto casa di lei con un “bacio” della pace che segna un nuovo inizio. Le foto pubblicate da Chi arrivano dopo l’incontro in ascensore a Live – Non è la D’Urso. Nel programma di Barbara D’Urso, Nardi ha detto: «Mi è sempre stata molto simpatica Maria Teresa, sono state parole un po’ volgari lo ammetto, ne sono completamente cosciente, mi è scivolato un po’ la lingua. Ho preso molti insulti in passato quando ho avuto uno sfogo simile a quello di Maria Teresa, quando ho partecipato la prima volta al GF, vent’anni fa».



© RIPRODUZIONE RISERVATA