Guenda Goria e Maria Teresa Ruta a Tale e Quale Show 2022?/ Dopo il GF Vip…

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria concorrenti di Tale e Quale show 2022?

Tale e Quale Show tornerà in onda a settembre con un’edizione tutta nuova e nuovi concorrenti, pronti a conquistare la giuria, ma soprattutto, il pubblico di Raiuno. Per il momento non ci sono concorrenti ufficiali, ma i rumors su quello che dovrebbe essere il cast della nuova edizione del programma di Carlo Conti sono davvero tanti. Secondo quanto racconta Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria sarebbero in corsa per partecipare al programma di Raiuno.

“Sono in attesa di conoscere l’esito della loro audizione. Ce la faranno a conquistare la prima serata della rete ammiraglia? Pare che abbiano ottime possibilità”, fa sapere Alberto Dandolo che non conferma la presenza della Ruta e della Goria lanciando, tuttavia, un indizio.

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria di nuovo insieme in tv?

Guenda Goria e Maria Teresa Ruta hanno partecipato insieme alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Entrate in coppia, sono state separate giocando sole. Guenda è stata eliminata dopo alcune settimane mentre Maria Teresa Ruta è arrivata in fondo. Per madre e figlia, ora, potrebbero aprirsi nuovamente le porte di un programma televisivo a cui potrebbero partecipare insieme.

Tuttavia, Maria Teresa e Guenda non sono le uniche ex vippone a cui starebbe pensando Carlo Conti. A Tale e Quale Show, infatti, sono stati accostati anche i nomi di Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè che potrebbero partecipare come concorrente unico, Davide Silvestri e Alex Belli. Chi la spunterà?

