Guenda Goria e Mirko Gancitano si sposano/ “Delia Duran e Alex Belli testimoni…”

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sposano, i dettagli sulle nozze

Guenda Goria e il suo fidanzato Mirko Gancitano convoleranno a nozze il prossimo mese. Al momento non si conosce la data ufficiale delle nozze anche se a Pomeriggio Cinque la coppia aveva annunciato che il matrimonio sarebbe stato celebrato tra settembre e ottobre. Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono conosciuti un anno fa a Sharm El Sheikh. La coppia ufficializzò poi la relazione in un post su Instagram: “Un mese fa ti scrissi così: Quando e se sarà il momento metterò questa come nostra prima foto. Sporchi, zingarati, semplici proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare”.

MARIA TERESA RUTA E GUENDA GORIA/ "La rottura durante l'adolescenza perchè..."

La proposta di matrimonio da parte di Mirko è arrivata quando Amedeo Goria era nella casa del Grande Fratello Vip. Il ragazzo aveva chiesto la mano di Guenda proprio al padre Amedeo. Qualche giorno fa, Guenda e Mirko sono stati ospiti di Pomeriggio Cinque e hanno fornito altri dettagli sul matrimonio. Guenda ha infatti rivelato: “Ci sposiamo tra settembre e ottobre, abbiamo preso la casa a Sharm, dove ci siamo conosciuti”. Guenda Goria e Mirko sono apparsi raggianti ed emozionati e il loro matrimonio avviene a poca distanza da quella del fratello della concorrente del Grande Fratello Vip avvenuto pochi mesi fa.

Mirko Gancitano, fidanzato Guenda Goria/ Attesa per il "vero" matrimonio...

Guenda Goria fa una proposta a Delia Duran: “Vuoi essere la mia testimone di nozze?”, la reazione

Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno annunciato chi sono i loro testimoni di nozze. Si tratta di due ex protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Guenda Goria ha raccontato che Mirko ha fatto la particolare richiesta al suo amico Alex Belli che ha accettato subito. I due sono legati da un rapporto profondo di amicizia tanto che Mirko fu il testimone di nozze di Belli. A fare da testimone a Guenda Goria la mogli di Alex Belli, Delia Duran che è intervenuta in diretta: “Noi siamo i testimoni di nozze”. Guenda Goria l’ha subito interrotta: “E’ vero. Mirko ha chiesto ad Alex Belli di fare testimone. Così, visto che è presente, chiedo a Delia se vuole essere la mia”. Delia Duran, seduta al suo fianco, l’ha subito abbracciata: “Senza dubbio” ha risposto.

Guenda Goria Vs Asia Valente "Non ha avuto rispetto per Mirko"/ "Hanno perso per lei"

II matrimonio tra Guenda Goria e Mirko Gancitano sarà celebrato in chiesa visto che tutti e due sono molto cattolici. La figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria ha svelato qualche dettaglio in merito all’abito bianco che indosserà. Sarà tradizionale e bellissimo ma con qualche elemento divertente. Dopo il matrimonio, il loro sogno è di allargare la famiglia. Intanto però i due si vivranno una giornata emozionante circondata dall’affetto dei loro parenti e cari, amici compresi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA