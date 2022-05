Mirko Gancitano, fidanzato Guenda Goria/ Attesa per il “vero” matrimonio…

Mirko Gancitano è famoso per essere il fidanzato di Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. E’ stato recentemente anche il protagonista de l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione, distinguendosi senza dubbio come uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico di casa. Mirko Gancitano nasce come videomaker freelance nonché producer, compirà 31 anni il prossimo 11 settembre, ed è originario di Mazara del Vallo, in Sicilia. I suoi ultimi anni di vita li ha però passati a Milano, visto che ha studiato presso l’università IULM, dove si è laureato in Televisione e Cross Media per approfondire le tecniche di regia e realizzazione/produzione di programmi.

Nel contempo, ha portato avanti la sua attività di videomaker e di influencer/attore, nonché da blogger, confermandosi un grande talento nel mondo della comunicazione oltre che un grandissimo appassionato. L‘amore con Guenda Goria è invece esploso poco più di un anno fa, precisamente ad aprile 2021, quando i due si conoscono a Sharm el Sheik, dove la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha una casa: Mirko Gancitano era a Sharm per un lavoro, ed è rimasto folgorato da Guenda.

MIRKO GANCITANO, FIDANZATO GUENDA GORIA: UN AMORE MOLTO INTENSO

I due hanno deciso di darsi appuntamento a Milano dopo di che hanno iniziato a frequentarsi ed ora fanno coppia fissa. Un amore molto intenso quello fra Mirko Gancitano e Guenda Goria, e lo si è capito anche vedendo quanto accaduto lo scorso mese di settembre, quando Mirko si è dovuto operare alle corde vocali, e Guenda Goria non lo ha abbandonato un attimo, sostenendolo e incoraggiandolo sui social, fino alla sua completa guarigione. Mirko Gancitano e Guenda Goria si sono “sposati” a Santo Domingo, una cerimonia molto chic sulla spiaggia, ma il loro obiettivo è quello di ufficializzare il tutto anche in Italia, così come aveva spiegato Guenda Goria a Storie Italiane negli scorsi mesi: “E’ stato molto emozionante, abbiamo fatto una bellissima cerimonia, una festa d’amore. Però vogliamo sposarci in Italia, in chiesa, davanti ai genitori miei e di Mirko che non erano con noi”.

Mirko Gancitano è anche uno dei migliori amici di Alex Belli, i due sono come dei fratelli, ed il videomaker è stato anche testimone delle famose nozze fra l’attore di Centovetrine e Delia Duran, celebrate un anno fa. Proprio Mirko era entrato nella casa del Gf Vip lo scorso 15 novembre per parlare con Alex Belli, all’epoca in crisi con Delia.











