Guenda Goria, figlia Maria Teresa Ruta/ “Il primo vero abbraccio dopo tanto..”

Guenda Goria e il confronto con la madre Maria Teresa Ruta

Guenda Goria adesso davvero non ha più bisogno di presentazioni e una volta uscita dalla casa del Grande Fratello vip 2020 è stata al centro dell’attenzione in molte trasmissioni televisive proprio per parlare o difendere la madre. Anche domenica tornerà a Live non è la d’Urso questa volta insieme ma, fino ad allora, dovremo accontentarci di sentire oggi Maria Teresa Ruta parlare della figlia e del loro rapporto. Guenda Goria stessa ha ammesso di aver approfittato di questa esperienza al Grande Fratello vip 2020 per parlare di molte cose con la madre e di ave chiarito alcuni aspetti che, forse, fuori dalla casa non avrebbero mai affrontato: “Io e mia mamma non siamo riuscite a trovare il modo di confrontarci per tanto tempo, questa convivenza ci ha aiutato. Forse il suo errore più grande è stato non confidarsi con noi, forse per tutelarci”. Alla fine però madre e figlia si sono ritrovate e adesso insieme stanno facendo unico fronte contro Stefania Orlando, rea di aver tradito Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria e la delusione Stefania Orlando, ci sarà uno scontro?

La bella Guenda Goria è pronta a confrontarsi con Stefania Orlando tant’è che, ospite della trasmissione Turchesando, ha rivelato: “Il suo comportamento ha creato una frattura, nel momento in cui ha detto a Tommaso non dire a Maria Teresa che l’hai nominata. Ha creato un silenzio […] Se mia madre è stata eliminata a causa dello scontro avuto con Stefania e Tommaso? Sicuramente. I televoti però non li capisco vi dico la verità”. Naturalmente il riferimento è chiaro anche per via della sua uscita della casa ormai qualche mese fa, uscita che nessuno si aspetta proprio come quella della madre contro Samantha de Grenet. Alla luce del successo ottenuto oggi, sicuramente madre e figlia avranno modo di consolarsi. La stessa Guenda Goria ha raccontato di essere già a lavoro per un film, cosa c’è di meglio quindi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA