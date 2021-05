Guenda Goria, foto nuda su Instagram/ “Quando mi amate così mi sento una stellina”

Guenda Goria senza veli su Instagram. La bellissima figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha stupito tutti con uno scatto che in poche ore ha fatto il pieno di like e di commenti. “Quando mi amate così mi sento una stella.. ” ha scritto Guenda, mostrando la schiena nuda e i seni coperti dalle mani ai follower. Non sono mancati commenti estasiati da parte dei fan ma anche di amici come l’ex collega del Grande Fratello Vip Francesca Pepe che le ha scritto “Bellissima” o come Patrizia De Blanck che ne ha apprezzato la bellezza con un cuoricino. La svolta sexy di Guenda Goria è d’altronde accompagnata da grandi novità in fatto d’amore. L’ex gieffina ha un nuovo fidanzato, Mirko Gancitano, suo coetaneo e che pare l’abbia conquistata con grande romanticismo.

Guenda Goria innamorata di Mirko

Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Guenda Goria ha svelato qualcosa in più di questo nuovo amore, rivelando che Mirko è “romantico come me, gli piace la luna piena, mi accompagnava a fare delle meravigliose passeggiate… Mi ha conquistato piano piano con grande dolcezza.” Lunghe passeggiate al chiaro di luna e parole d’amore hanno conquistato la bella Guenda che, oggi, si dice davvero felice. Il capitolo Telemaco, d’altronde, appartiene ormai ad un passato lontano e dimenticato.

