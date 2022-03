“Guenda Goria ha vissuto 4 anni di dolore”/ Maria Teresa Ruta piange in diretta e…

Momenti di commozione in diretta a Pomeriggio 5 per Maria Teresa Ruta. Ospite di Barbara D’Urso per commentare le vicende di Amedeo Goria e Vera Miales, la donna ha anche assistito al recap di quanto accaduto nell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show tra sua figlia Guenda e il fidanzato Mirko Gancitano. Tra loro nessun dissapore, nonostante lo zampino di Mila Suarez che Guenda ha ieri affrontato personalmente. Mirko e Guenda si sono poi riabbracciati tra le lacrime, più innamorati che mai.

Questa scena ha dato spunto a Maria Teresa per ricordare un momento drammatico della vita di sua figlia di cui, però, non ha voluto parlare nei dettagli. “Noi come personaggi pubblici offriamo sempre al pubblico la nostra ironia, il nostro sorriso, e ho cercato di dimostrarlo per tanti mesi, però Guenda ha sofferto per tanti anni.” ha ammesso la Ruta, lasciandosi andare alla commozione.

Maria Teresa Ruta commossa per la figlia Guenda Goria: “Ha sofferto per cose che non posso dire”

Maria Teresa Ruta ha poi continuato, specificando che Guenda ha vissuto momento molto difficili soprattutto negli ultimi anni ma è poi tornata a sorridere proprio grazie a Mirko. “Gli ultimi quattro prima di conoscere Mirko sono stati per lei davvero drammatici, di cose che non possiamo raccontare e non vi possiamo dire. Quindi vederla felice, vederla con un ragazzo così dolce, affettuoso, io sono tanto felice.”, ha concluso la giornalista in diretta su Canale 5.

