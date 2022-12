Guenda Goria: “La Madonna mi ha salvato la vita”/ “Avere un figlio con Mirko è…”

Guenda Goria e il dramma vissuto

Guenda Goria, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo in Famiglia, ha confessato di essere viva per miracolo. “Mi hanno tolto una tuba, avevo dolori indescrivibili”, racconta Guenda che svela di essere viva grazie alla Madonna. “Ho reagito con forza di fronte a quello che mi è capitato. Un po’ per carattere e un po’ perchè guardare avanti fa parte dell’indole femminile. Ho visto la morte in faccia, quindi oggi il fatto di potermi alzare dal letto la mattina accanto all’uomo che amo mi sembra un miracolo“, aggiunge Guenda che, insieme al fidanzato Mirko Gancitano, ha deciso di rinviare, per il momento, il matrimonio.

Guenda Goria e Mirko Gancitano: "Stiamo provando ad avere un figlio"/ "Un dolore..."

“Abbiamo rimandato le nozze perchè sono ancora stanca e voglio affrontare i preparativi e la cerimonia con le giuste forze. Però il progetto del matrimonio è sempre in piedi”, spiega ancora la Goria che, insieme al fidanzato Mirko, sogna di avere un figlio.

Guenda Goria e il sogno di avere un figlio

Il grande sogno di Mirko Gancitano e Guenda Goria è quello di avere un figlio. La coppia ricomincerà a provarci appena ci sarà il via libera dei dottori. Per il momento, infatti, l’autorizzazione dei medici non è ancora arrivata. “Mi è stato consigliato di aspettare per via della terapia farmacologica che seguo. Quindi per il momento dobbiamo sospendere i lavori”, spiega la Goria. “Ma l’idea di riprovarci c’è. Quando sarà il momento mi farò seguire fin dall’inizio vista la mia condizione fisica particolare”, dice ancora la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria.

Maria Teresa Ruta choc: "Amedeo Goria è malato"/ "Serve psicologo, non vorrei che..."

Oltre ad aver vissuto un momento davvero molto difficile nella vita privata, Guenda ha affrontare una delusione anche nella sfera professionale. La Goria, infatti, confessa di esserci rimasta male quando ha saputo di non essere nel cast di Tale e quale show 2022. “La cosa che più mi dispiace è che quando uno vuole dare il proprio contributo ritenendo di avere un valore aggiunto, poi non abbia la possibilità di farlo perchè le logiche del mondo televisivo sono differenti“, conclude.

LEGGI ANCHE:

Amedeo Goria: "Guenda mi fa interdire? Io la diseredo!"/ "Anche lei acquista compulsivamente online"

© RIPRODUZIONE RISERVATA