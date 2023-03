Guenda Goria, malata di endometriosi: “Dolori atroci e improvvisi”/ “Stavo morendo…”

Guenda Goria e la difficile convivenza con l’endometriosi: “Molte donne si sentono non ascoltate…”

Essere personaggi noti, dal panorama televisivo a qualsiasi altro settore, significa poter dare risonanza a tematiche importanti con particolare riferimento alla salute. Sensibilizzare in termini di prevenzione, cura e diagnosi è fondamentale; in occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi ha voluto offrire il proprio contributo – con un’intervista a Fanpage – Guenda Goria. L’ex volto del GF Vip è affetta da diverso tempo da questa patologia e ha spiegato alcuni aspetti che fin troppo si ignorano e su cui c’è ancora poca informazione.

“Molte donne si sentono non ascoltate, non prese sul serio. C’è il tabù, c’è la vergogna, l’imbarazzo di parlare dei dolori insostenibili che l’endometriosi provoca durante le mestruazioni. Spesso, quando dici di stare male, pensano che tu stia mentendo…”. Inizia così il discorso di Guenda Goria, volto a mettere in evidenza come per molte donne tale condizione rappresenti un limite non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico. “Invito le donne che hanno il dubbio di soffrire di endometriosi a fare più indagini, a vedere degli specialisti. E’ importante riconoscere i campanelli di allarme e ottenere una diagnosi in tempo”.

Guenda Goria, dai primi sintomi alla diagnosi di endometriosi: “Quando sono uscita dal Grande Fratello…”

Guenda Goria, nel corso dell’intervista rilasciata a Fanpage, parte col raccontare i primi sintomi accolti come campanello d’allarme. “La malattia inizialmente era silente, si è manifestata nel periodo in cui sono uscita dal Grande Fratello. Credo che anche lo stress abbia contribuito; avevo dolori anomali, lancinanti, invalidanti durante il ciclo mestruale”. Dalle parole dell’attrice emergono tutte le difficoltà che una donna può avvertire e affrontare per via della patologia, e aggiunge: “L’endometriosi causa una serie di fastidi che interessano solo gli organi riproduttivi, ma quasi sempre anche l’intestino; spesso si soffre di colite cronica”.

Guenda Goria ha raccontato di come, una volta avuta la certezza di essere affetta da endometriosi, abbia iniziato un lungo percorso di cure e terapie. “A differenza della cisti di acqua, è un grumo di sangue che mi causava forti dolori… Mi sono allarmata perchè nonostante le cure, questa cisti continuava a crescere, passando da 2 a 7 centimetri; qualcosa non andava nella diagnosi. Allora mi sono rivolta a uno dei maggiori specialisti, il Professor Candiani: sono andata a fare una visita da lui e al primo appuntamento mi ha detto che dovevo operarmi“.

Guenda Goria e la grande paura durante la gravidanza: “Ho avuto un’emorragia interna…”

Una volta ultimata l’operazione come consigliato dallo specialista, Guenda Goria ha appurato un miglioramento rispetto ai dolori che l’avevano tormentata per via dell’endometriosi. “I dolori si erano affievoliti, non erano più lancinanti come prima. Poi c’è stato l’episodio della gravidanza“. Proprio su questa vicenda – nel corso dell’intervista a Fanpage – l’attrice rivela i dettagli più difficili del suo percorso alle prese con la malattia ponendo l’accento sul rischio di gravidanza extrauterina. “I medici mi avevano detto di stare tranquilla… Però ci sono dei fattori da considerare“.

“Stavo morendo: ho sentito proprio di andarmene, ho avuto un’emorragia interna devastante, un dolore atroce, sono svenuta. E’ mancato poco, veramente poco… La malattia ti costringe a fermarti, ti rendi conto che non puoi vivere sempre di corsa”. Continua così il triste racconto di Guenda Goria, con riferimento a come l’endometriosi associata al percorso di gestazione l’abbiano portata quasi a perdere la vita. A tal proposito, l’attrice sente dunque l’esigenza di sensibilizzare il più possibile su come affrontare il rischio di gravidanza extrauterina. “Le possibilità di riuscita sono nettamente inferiori, bisogna informarsi, muoversi prima e valutare in molti casi una gravidanza assistita“.

