Guenda Goria “Mirko a letto con Mila Suarez può tradirmi? Reagirei male”/ “E su Vera Miales…” ESCLUSIVA

Tra i protagonisti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show troviamo anche Mirko Gancitano negli inediti panni del ‘secchione’. Guenda Goria, la sua fidanzata, inevitabilmente è diventata una delle principali spettatrici del programma di Italia 1 condotto da Barbara d’Urso. Cosa ne pensa delle prime battute finora viste? Ne abbiamo parlato con la diretta interessata che ci ha confidato non solo il suo livello di gelosia nei confronti del fidanzato, ma anche la sua reazione in vista di un ipotetico tradimento.

La Goria ci ha anche svelato quali sono i suoi attuali rapporti con Vera Miales, compagna del padre Amedeo e si è lasciata andare ad un commento anche sull’ultima edizione del Grande Fratello Vip e sulla vincitrice Jessica Selassié in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Guenda Goria, Mirko è uno dei protagonisti della nuova edizione de “La pupa e il secchione”. Prime impressioni dopo la prima puntata? Come se l’è cavata?

Mirko se l’è cavata molto bene. E’ riuscito a vincere l’emozione. L’ho visto spigliato e tra l’occhiale e il capello mi ha fatto sorridere. Ha sempre risposto correttamente portando avanti i valori in cui crede.

In molti sul web hanno criticato la scelta di imbruttire i secchioni per renderli più credibili. Anche Mirko è apparso diverso da come si mostra sui social. Ti ha stupito la sua trasformazione? Che effetto ti ha fatto?

Mirko è apparso imbruttito con questo look. Penso però che tutto questo faccia parte del gioco. Di recente, Mirko ha fatto una visita oculistica e ha dovuto mettere gli occhiali. Per quanto riguarda i capelli, spero che prima o poi possa avere la possibilità di mettersi un po’ di gel (ride, ndr). Non sono d’accordo su chi sostenga che in questo modo si porti avanti uno stereotipo e che Mirko non sarebbe stato scelto come secchione. Non è vero che il secchione debba per forza essere occhialuto o che il pupo non debba avere sale in zucca.

In una clip abbiamo visto che Mirko ha dormito nel letto con Mila Suarez. Temi ti possa tradire?

Per ora sono abbastanza tranquilla. Ho visto che Mila ha anche messo dei cuscini in mezzo. E’ un rapporto che secondo me creerà scintille. Entrambi hanno dei caratteri incompatibili. Mirko è una persona calma, ma quando si arrabbia tira fuori le unghie. Mila invece è un’esplosiva ed è anche una provocatrice. Vedremo come andrà la loro convivenza.

Oltre a Mirko all’interno del reality c’è anche Vera Miales. Lei in un’intervista ha dichiarato di non riuscire a capire l’odio che proveresti nei suoi confronti. E’ vero che non le hai mai risposto al telefono? Come replichi agli attacchi fatti alla tua famiglia?

Non la odio ma non la amo nemmeno. Non voglio avere rapporti con Vera. L’ultima volta che ci siamo viste c’è stato uno scontro acceso. Non posso far finta che non sia successo nulla. Non c’è mai stata un’occasione di riappacificazione. Da parte sua non c’è mai stata l’intenzione di parlare con me. Non vedo perché io debba fare buon viso a cattivo gioco. Con mio padre all’inizio ho avuto uno scontro ma ora rispetto la sua scelta. Non sono una persona che tende a mettere dei muri. Se lei mi avesse chiamato, io le avrei risposto.

Pensi anche tu come tua mamma Maria Teresa che lei abbia “sfruttato” tuo padre per entrare in un reality?

Sì, lo penso anche io.

Amedeo è destinato a diventare il nuovo Alex Belli. Pare che abbia tradito Vera con Stella. C’è del tenero tra loro? Come pensi possa reagire Vera quando lo scoprirà?

Biagio D’Anelli diceva che papà avrebbe trascorso la notte con Stella. Papà non mi ha detto nulla però e non conosco la natura del rapporto con Stella. E’ possibile però che tra loro ci sia qualcosa di più di un’amicizia. Capiremo dalla reazione di Vera tante cose.

Nella prima puntata, sono volati stracci tra Mila Suarez e Soleil Sorge. Da che parte stai?

Che domanda difficile (ride, ndr). Non conosco i precedenti, ma penso che Mila abbia attaccato Soleil. Da un lato ha ragione Soleil perché è stata punzecchiata da Mila. Dall’altra spero che Soleil non si accanisca nei confronti della coppia formata da Mila e Mirko perché sarebbe ingiusto. Le diatribe ci stanno e fanno parte dello show. L’importante è che Soleil non venga poi condizionata nel giudizio da questo attrito con Mila. Lei è una provocatrice ed è stata scelta anche per questo.

Ti sei mai chiesta come reagiresti nel caso di un tradimento di Mirko?

Reagirei malissimo. Mirko lo sa perfettamente che non lo perdonerei. La dignità viene prima di tutto. Ho un carattere forte e non mi si deve mancare di rispetto.

Potrebbe arrivare anche Alex Belli. Ha rivelato che nel programma ci sono tutte le pedine messe in atto da lui. Se dovesse accadere, cosa succederà secondo te?

Non so quali siano le pedine messe da Alex. Mirko non lo è. Sono sicura che Alex comparirà nel programma. Alex è legato da una profonda amicizia con Mirko e a lui farebbe piacere avere il suo sostegno.

Guenda Goria parteciperebbe mai al programma come secchiona?

Sarebbe divertente. La vedrei difficile però, perché dovrei convivere con Vera. Perché però nessuno pensa che io potrei partecipare come pupa? (ride, ndr).

E invece a “Temptation Island” con Mirko?

Troppo tosta come esperienza. Mirko poi è molto geloso. Credo che mi chiederebbe un falò di confronto dopo cinque minuti (ride). Intanto, cercheremo di sopravvivere alla Pupa e il Secchione. Ero preoccupata prima che partisse perché i reality in generale non fanno bene alle coppie. In questo caso anche le coppie sono messe a dura prova. E’ un banco di prova importante.

All’appello ormai al Grande Fratello Vip manca Mirko. Nei panni di concorrente come lo vedresti?

Sì, ce lo vedrei bene. Mirko è empatico e riesce subito ad entrare in relazione con gli altri. E’ un ragazzo intelligente. Soffre la solitudine e forse il fatto di essere rinchiuso in una casa potrebbe creargli un po’ di ansia. Credo però che possa affrontare un reality con serenità.

Il Grande Fratello Vip si è concluso da poco. Chi è stata la vera rivelazione di questa edizione?

E’ stata un’edizione che mi è piaciuta a momenti alterni. Mi è dispiaciuto vedere che alcuni concorrenti si sono scontrati per questioni futili. L’attenzione mediatica si è concentrata sul triangolo amoroso Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. La presenza di Manuel è stata straordinaria e voglio fare un plauso ad Alfonso Signorini per il dialogo che è riuscito ad instaurare con Manuel. Trattare la disabilità con onesta, schiettezza e concretezza è stata una bella pagina di questa edizione. Mi fa piacere che abbia vinto Jessica perché è la ragazza che ha fatto un percorso di maturazione e consapevolezza.

Negli scorsi anni avevi fatto dei provini per “Tale e quale show”. Ritenterai anche quest’anno?

Assolutamente sì. Mia madre mi ha sempre insegnato che vince chi resiste. Bisogna mettersi in gioco con umiltà.

