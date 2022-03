Chi è Mirko Gancitano concorrente a La Pupa e il secchione Show 2022?/ Il fidanzato di Guenda Goria…

Scopriamo chi è Mirko Gancitano

Mirko Gancitano è tra i concorrenti de La pupa e il secchione show 2022. Videomaker freelance e producer è diventato popolare al pubblico per la sua storia d’amore con Guenda Goria. Il 30enne, tuttavia, vanta anche partecipazioni in alcune trasmissioni televisive come La prova del cuoco nel 2017 e nel 2018. E’ stato anche inviato per Estate Rai uno e Tutto quando Fa tendenza sempre nel 2018. Inoltre ha recitato anche nel film di Gabriele Muccino “I migliori anni”.

Con la nuova edizione de La pupa e il secchione show 2022 che debutta ufficialmente questa sera con la conduzione di Barbara D’Urso, il fidanzato di Guenda Goria si tuffa in una nuova avventura e vivrà per otto settimane in una villa con gli altri concorrenti tra cui spiccano anche Mila Suarez e Vera Miales.

Mirko Gancitano: l’amore con Guenda Goria e l’amicizia con Alex Belli

L’amore tra Mirko Gancitano e Guenda Goria è nato dopo un incontro a Sharm el Sheik. Un incontro che li ha fatti innamorare e portati a promettersi di sposarsi. “Lui, al contrario di tanti altri, riesce a valorizzarmi tanto…Non è solo il mio fidanzato, è anche mio amico e fa il tifo per me. Mirko è una presenza che porta valore alla mia vita ew a quella di chi mi sta intorno…”, ha dichiarato Guenda in un’intervista rilasciata al settimanale Vero.

Mirko, tuttavia, non è solo il fidanzato di Guenda Goria, ma anche il migliore amico di Alex Belli. Mirko, infatti, era presente alla promessa d’amore dell’attore con Delia Duran ed è anche entrato nella casa del Grande Fratello Vip per fargli una sorpresa. Questa sera, Mirko comincerà la sua avventura come concorrente de La pupa e il secchione e condividerà l’esperienza con Mila Suarez, ex proprio di Alex Belli.

