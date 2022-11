Guenda Goria: “Non mangiavo più per non ingrassare”/ “Ebbi problemi con il cibo”

Guenda Goria, opinionista in occasione della puntata di martedì 8 novembre 2022 di “Storie Italiane”, programma mattutino di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele, ha effettuato una confessione legata ai disturbi alimentari sperimentati nel corso della sua adolescenza e derivati dalle difficoltà di sentirsi a proprio agio con il suo corpo nella pratica della danza, disciplina per la quale l’attrice nutre da sempre una profonda devozione.

Il suo commento si è ricollegato al recente caso di cronaca che ha investito l’universo della ginnastica ritmica, con molte giovani ragazze che hanno denunciato vessazioni da parte delle loro allenatrici ed episodi ripetuti di body shaming.

GUENDA GORIA: “HO AVUTO PROBLEMI CON IL CIBO”

A tal proposito, Guenda Goria ha raccontato la sua esperienza personale: “È inutile nascondersi… Questi sport – ginnastica ritmica e danza – sono comunque legati al corpo, che ha un ruolo centrale. Non prendiamoci in giro e non diciamo ‘potete mangiare quello che volete’, perché così non è. Bisogna fare molta attenzione a tavola e, soprattutto in una fase adolescenziale, si può entrare in fissa. Io amavo moltissimo danzare, avrei forse voluto fare la ballerina da grande, ma mi capitò di ingrassare durante lo sviluppo ormonale.

Il corpo non stava sotto il mio controllo, io ne soffrivo molto e iniziai a non mangiare quasi più niente per controllare il mio fisico. Ingrassando tanto, mi accorsi che non avevo più l’agilità per ballare. Avevo 13-14 anni e fu allora che iniziai ad avere problemi con il cibo”.

