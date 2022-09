Guenda Goria: “Post vs Patrizia Rossetti? Non potevo esimermi”/ “Ma è una grande”

Guenda Goria è stata ospite stamane in collegamento con il programma di Canale 5, Mattino Cinque, e nell’occasione è tornata sul caso riguardante Patrizia Rossetti. Nella giornata di ieri la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha pubblicato un post sui propri canali social, rivolto proprio alla nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2022. “Non potevo esimermi”, ha spiegato oggi Guenda Goria in diretta tv a Mattino Cinque, che poi ha voluto mandare un augurio a tutto il team del Gf Vip: “Faccio un grande in bocca al lupo a tutta la squadra di questo nuovo programma, ieri puntata scoppiettante”.

Guenda Goria demolisce Patrizia Rossetti/ "Disse meglio vendere materassi che un reality poi... al GF VIP"

Quindi sul commento social ha aggiunto: “Questo commento? L’anno scorso ci fu una dichiarazione mentre mamma era in casa, da parte di Patrizia Rossetti, che diceva che non avrebbe mai fatto un reality show, piuttosto avrebbe venduto i materassi, quindi non potevo esimermi”. Intanto a Mattino Cinque passano le immagini in diretta proprio dalla casa del Grande Fratello Vip 2022, e si vede proprio Patrizia Rossetti: “Secondo me Patrizia sarà un grande concorrente – ha spiegato Guenda Goria sempre a Mattino Cinque – lei ha un carattere molto forte e burbero e penso che sia un ottimo elemento al di là delle frecciatine”.

Patrizia Rossetti “Sono quattro anni che non tr*mbo”/ Senza freni al GF Vip 7

GUENDA GORIA E IL POST DI PATRIZIA ROSSETTI: LE SPIEGAZIONI A MATTINO CINQUE

Tende quindi la mano la figlia di Maria Teresa Ruta, che poche ore fa sui social aveva commentato così l’ingresso nella casa della Rossetti: “Patrizia Rossetti disse su mamma: meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality show. Patrizia benvenuta al GF Vip. La coerenza”.

E’ probabile che il conduttore del reality show di casa Canale Cinque, Alfonso Signorini, possa tornare sulla vicenda durante le prossime puntate. Ieri era la grande Prima, la serata di festa: per le polemiche, gli amori, i pianti e i litigi, ci sarà ampio spazio nei prossimi mesi.

Rudy Londoni, chi è l'ex marito di Patrizia Rossetti/ "L'ho beccato in macchina..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA