Guenda Goria “Relazione con Filippo Nardi inesistente”/ “Lo sfogo di mia madre..”

Guenda Goria smentisce: “Relazione con Filippo Nardi inesistente”

Guenda Goria ospite a Mattino5 torna a parlare dello scoop lanciato proprio dal paparazzo Franco Alajmo che qualche giorno fa ha parlato di una serie di foto che avrebbero immortalato insieme i due ex vipponi della casa del Grande Fratello Vip 2020, due acerrimi nemici che, a quanto pare, hanno sotterrato l’ascia di guerra in nome di altro. In realtà non è così. Il primo a smentire è stato proprio il Conte e oggi a Mattino5 ha fatto lo stesso la figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria: “No, io e Filippo Nardi non abbiamo una relazione. Ci siamo visti in studio in tv per la prima volta. Siamo andati a prendere un caffè perché era necessario un chiarimento, lui mi ha chiesto davvero scusa. Smentisco la liason, non tengo rancore, mi farebbe finire in pace ma lui continua a bersagliare mia madre”. Alajmo a quel punto ha rilanciato: “Va bè, poi vedremo allora”.

Guenda Goria commenta lo sfogo di sua madre Maria Teresa Ruta

La stessa poi parla anche dello sfogo di Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello Vip 2020. “Lei vuole andare d’accordo con tutti e vuole essere amata da tutti e questo è pesante in un gioco così al massacro”. Guenda Goria ospite in tv quindi difende la madre: “Io sono dispiaciuta soprattutto quando dice di sentirsi brutta, prima di entrare nella casa ha subito questa notizia terribile del fratello, è entrata con uno stato d’animo particolare, io non so come faccia a stare lì”. Sul commento social di Filippo Nardi confida: “Non ha senso commentare ancora mia madre, non so se è un tentativo di ironizzare, non so a chi credere, lui ha detto di aver risposto ad un altro utente. Non penso alla volontà di voler ferire”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA