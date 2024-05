Guenda Goria si è sposata con Mirko Gancitano: dettagli matrimonio/ Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria commossi

Matrimonio Guenda Goria e Mirko Gancitano, dettagli delle nozze da favola: tre cambi d’abito e la commozione dei genitori

Guenda Goria si è sposata con Mirko Gancitano. La coppia ha detto si ieri, 16 maggio 2024, nella splendida cornice di Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani. La cerimonia si è celebrata nella Cattedrale del Santissimo Salvatore. I dettagli della cerimonia e della successiva festa sono noti grazie ai dettagli postati da amici e parenti sui social. Ad accompagnare all’altare Guenda è stato il papà Amedeo visibilmente commosso ed emozionato.

La sposa ha fatto il suo ingresso sorridente e bellissima in splendida forma con il suo pancione di sette mesi, la nascita del piccolo e tanto atteso Noah è prevista per dopo l’estate. Ad attenderla all’altare, anche lui sorridente ed elegante il neo sposo Mirko Gancitano. Alla cerimonia, poi, ovviamente non poteva mancare mamma Maria Teresa Ruta ed il suo futuro marito Roberto Zappulla. Alcuni dettagli della cerimonia saltano all’occhio dalle foto postate sui social. Guenda Goria ha fatto tre cambi d’abito e per l’occasione in chiesa potevano entrare solo gli invitati.

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono sposati: molti volti noti al matrimonio

Dopo la cerimonia i neosposi Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno festeggiato con amici e parenti con un ricevimento pieno di allegria e musica. Vanity Fair riporta che si sono esibiti Andy dei Bluvertigo e il gruppo folkloristico Sicilia Bedda, mentre Alex Belli ha suonato il piano. Tantissimo, poi, i volti noti invitati al matrimonio come Giucas Casella, Sarah Altobello, Marialaura De Vitis, Alex Belli con Delia Duran, Dayane Mello con il suo nuovo e misterioso fidanzato e Federico Fashion Style Lauri che si è occupato dell’acconciatura della sposa. Insomma una grandissima festa in attesa di un evento anche più lieto per Guenda e Mirko: la nascita del figlio Noah.

