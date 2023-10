Guenda Goria sostituisce Maria Teresa Ruta a Tale e quale show 2023/ La figlia farà meglio della madre?

Guenda Goria in soccorso di mamma Maria Teresa Ruta a Tale e Quale Show 2023

Guenda Goria sostituisce Maria Teresa Ruta a Tale e Quale Show 2023 dopo l’infortunio della madre. La scorsa puntata la solare conduttrice tv si è infortunata durante l’imitazione di Heather Parisi. La conferma è arrivata da Alex Belli, concorrente del varietà, che sui social ha postato: “tecnicamente alla quarta puntata Maria Teresa Ruta passa il testimone a Guenda Goria”. Spetterà alla figlia Guenda Goria interpretare Elettra Lamborghini. Riuscirà la figlia a fare meglio della madre? Non è dato saperlo! Sicuramente fino ad oggi le performance canore di Maria Teresa Ruta non hanno particolarmente entusiasmato, visto che le sue imitazioni sono state spesso tra le meno votate dai giudici del programma.

Chissà che la figlia Guenda non possa scalare la classifica finale conquistando così dei punti importantissimi nella fase finale del varietà visto che la madre Maria Teresa Ruta sicuramente tornerà in gara nelle prossime puntate.

Ecco il video dell’imitazione di Maria Teresa Ruta nei panni di Heather Parisi:

La grande occasione di Guenda Goria: sognava Tale e Quale Show da tempo

E così la figlia sostituisce la madre a Tale e quale show, almeno per una puntata. Guenda Goria non vede l’ora di mettersi alla prova, considerando che ha sempre sognato di prendere parte al programma di Carlo Conti. La ragazza ha infatti rivelato di aver fatto il provino del programma ben dodici volte, vale a dire una in più di sua madre e finalmente potrà scatenarsi in pista. La sfida non è affatto semplice: sul suo cammino c’è l’imitazione di Elettra Lamborghini, la regina del twerk.

Guenda Goria non ha avuto moltissimo tempo per calarsi nella parte, ma con l’aiuto e le dritte dei coach ha avuto modo di fare qualche prova. Chissà se la permanenza della figlia di Maria Teresa Ruta si protrarrà per qualche altra puntata o se sarà – come sembra – una sostituzione limitata alla puntata di questa sera. Ad ogni modo per Guenda Goria è una grande occasione per mettersi in mostra, in un contesto televisivo che le piace e a cui puntata da tempo.

