Guenda Goria, chi è e gravidanza della figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta/ “Si chiamerà…”

Guenda Goria è la figlia di due popolari volti del piccolo schermo: sua mamma è Maria Teresa Ruta, conduttrice e giornalista, suo padre è Amedeo Goria, anch’egli noto conduttore e giornalista sportivo. La coppia si è sposata nel 1987 e, dal loro matrimonio, sono nati due figli: Guenda è la primogenita, classe 1988, mentre il secondogenito è Gianamedeo (1992). I due fratelli hanno affrontato il difficile divorzio dei genitori, concretizzatosi nel 2004, così come le loro frequenti assenze quando erano piccoli per questioni lavorative.

Ma qual è la carriera di Guenda? Diplomatasi in pianoforte presso il Conservatorio di Milano, la ragazza è una stimata pianista e si è avvicinata anche al mondo della recitazione. Al cinema è stata diretta nel 2015 da Matteo Garrone nel film a episodi Il racconto dei racconti, in tv ha invece preso parte a celebri fiction, da Un passo dal cielo a Il Paradiso delle Signore. Negli ultimi anni ha incrementato la sua presenza sul piccolo schermo con numerose partecipazioni tv: nel 2020, in particolare, ha preso parte con la madre al Grande Fratello Vip.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Guenda Goria? La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta è felicemente fidanzata con il videomaker e attore Mirko Gancitano, conosciuto nel 2021 durante una vacanza in Egitto. La coppia, dopo 3 anni d’amore, sta vivendo un periodo d’oro a livello sentimentale. Guenda Goria sta infatti affrontando la sua prima gravidanza e, nel corso dell’estate, diventerà per la prima volta mamma. “Si chiamerà Noah. Alla fine abbiamo fatto una scelta di cuore“, aveva svelato la coppia a La volta buona lo scorso mese.

Guenda Goria, oltre alla gravidanza e alla gioia di diventare mamma per la prima volta, a breve coronerà anche il suo amore per Mirko Gancitano con il passo più importante: il matrimonio. La proposta di nozze arrivò a sorpresa sempre nel salotto de La volta buona e la coppia, ora, è pronta a fare il grande passo: la data è fissata per il prossimo 16 maggio.











