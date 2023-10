Maria Teresa Ruta, stop forzato a Tale e Quale show 2023 per infortunio/ Al suo posto arriva…

Infortunio per Maria Teresa Ruta: stop a Tale e Quale Show 2023

Tra i concorrenti che stanno contribuendo al successo di Tale e Quale Show 2023 che, ogni venerdì sera, regala ai telespettatori di Raiuno qualche ora di divertimento e spensieratezza, c’è sicuramente Maria Teresa Ruta che si sta mettendo totalmente in gioco calandosi nei panni di artisti sempre diversi e lavorando duramente con l’aiuto dei coach per poter portare sul palco la migliore esibizione. Nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2023, in onda venerdì 20 ottobre, Maria Teresa Ruta avrebbe dovuto trasformarsi in Elettra Lamborghini.

Un’imitazione particolarmente difficile perché richiede non solo il controllo della voce, ma anche una spiccata presenza scenica. Elettra, infatti, durante le proprie performance, canta e balla e, probabilmente, è ciò che avrebbe dovuto fare anche la Ruta che, tuttavia, a causa di un infortunio, non ci sarà.

Guenda Goria a Tale e Quale Show al posto di Maria Teresa Ruta

Come svelato da TvBlog, Maria Teresa Ruta non potrà essere presente alla prossima puntata di Tale e Quale Show 2023 a causa di un infortunio. In particolare, la Ruta sarebbe alle prese con la frattura di una costola che le impedirebbe di cantare e muoversi. Al suo posto, nella quinta puntata della trasmissione di Carlo Conti, ci sarà la figlia Guenda Goria.

Quest’ultima, dotata di una bellissima voce, prenderà il posto della madre e si calerà nei panni di Elettra Lamborghini. Non si sa se lo stop forzato della Ruta durerà solo una settimana. Tutto, probabilmente, dipenderà da come si evolverà l’infortunio. In ogni caso, come sottolinea TvBlog, la “soluzione si troverà in famiglia”.

