Guenda Goria, toccante lettera per il fidanzato Mirko Gancitano/ “Ho paura che tu possa allontanarti…”

Guenda Goria, il sofferto percorso per realizzare il sogno di diventare madre

Spesso i volti noti del mondo televisivo si rendono anche artefici di tristi confessioni, di rivelazioni sofferte che in un certo qual modo possono essere d’aiuto per le persone che vivono le medesime problematiche. Con una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù – come riporta LaNostraTv – Guenda Goria ha deciso di aprire il suo cuore al compagno Mirko Gancitano. La talentuosa pianista – figlia del giornalista Amedeo Goria – ha voluto parlare pubblicamente al suo fidanzato sul tema dell’impossibilità di avere figli.

Guenda Goria, frecciata a Belen Rodriguez/ La frase ironica sulla vita sentimentale della showgirl

Alcune settimane fa Guenda Goria aveva infatti rivelato di non potere figli in maniera naturale a causa di una difficile patologia. L’unico modo che avrebbe per dare alla luce una creatura da amare sarebbe dunque la via della fecondazione assistita. La talentuosa pianista ha dunque scritto una lettera al fidanzato Mirko Gancitano palesando tutti i timori riferiti a questa condizione, al netto della possibilità di poter anche perdere l’amore della sua vita. “Ho anche paura che tutto questo ci possa allontanare”.

Guenda Goria annuncio choc/ "Non posso avere figli naturalmente"

Guenda Goria e le paure per Mirko Gancitano: “Potrebbe non essere più un tuo desiderio…”

Guenda Goria – figlia di Maria Teresa Ruta – ha subito l’asportazione di una tuba oltre ad aver appurato successivamente che anche l’altra risultava ostruita. Per la giovane dunque, l’unica via per una gravidanza è attualmente una fecondazione assistita. Nella lettera dedicata al compagno Mirko Gancitano – pubblicata su DiPiù – la pianista ha ricordato il momento più difficile vissuto alla prese con la patologia. “Senza saperlo aspettavo un bambino: purtroppo non c’era nessuna possiblità che si potesse formare e nascere. Sono stati momenti di profondo dolore… Ogni mese per noi era una grande delusione“.

Guenda Goria: "Soffro di endometriosi"/ Fidanzato Mirko Gancitano: "Andrà tutto bene"

Tra le parole scritte nella lettera per il fidanzato Mirko Gancitano, si evince chiaramente come la preoccupazione di Guenda Goria sia riferita anche alla possibilità che l’uomo decida di allontanarsi. La lettera diventa dunque quasi un appello nei confronti della sua metà: “Mi sembra tutto così difficile, forzato… Ho paura che questo non corrisponda più a un tuo desiderio; non immaginavo così il nostro futuro”. Come riporta LaNostraTv, la figlia di Maria Teresa Ruta ha comunque palesato la voglia di costruire un futuro con Mirko Gancitano, aprendosi a qualsiasi tipo di dialogo: “Sono qui pronta ad ascoltarti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA