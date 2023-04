Guendalina Canessa e Guè Pequeno fidanzati?/ Avvistati in un hotel a Lugano…

Flirt tra Guendalina Canessa e Guè Pequeno?

Con l’arrivo della primavera, nascono nuovi amori? Sono sempre tanti i gossip in merito alla nascita di presunte, nuove coppie e tra questi spicca il pettegolezzo su Guè Pequeno e Guendalina Canessa. Il rapper e l’ex concorrente di un’edizione del Grande Fratello Vip sono al centro del gossip dopo la pubblicazione di una segnalazione da parte di Deianira Marzano. Pare che il rapper e la Canessa siano stati avvistati insieme. Un pettegolezzo che, in breve tempo, ha fatto rapidamente il giro del web.

“Dea sto scrivendo ad Amedeo (Venza, ndr) ma non legge. Ho visto la Canessa in hotel a Lugano con Gue Pequeno” è la segnalazione ricevuta da Deianira Marzano che ha pubblicato lo screenshot del messaggio mantenendo l’anonimato della fonte.

Guendalina Canessa e Guè Pequeno: silenzio sul gossip

Guendalina Canessa e Guè Pequeno non commentano il gossip esploso in merito al loro rapporto e dai rispettivi profili social non arriva alcun indizio che faccia pensare ad un flirt tra i due. Difficile, infatti, capire quale sia l’attuale situazione sentimentale del rapper e dell’ex gieffina che preferiscono mantenere il riserbo.

La Canessa, in passato, è stata sposata con Daniele Interrante con cui ha poi avuto la figlia Chloè. La Canessa, inoltre, ha avuto anche un’importante storia con Claudio Tomasini che, però, è finita. Nella vita sentimentale della Canessa, dunque, c’è un nuovo amore? Per il momento si tratta di un’indiscrezione non confermata.

