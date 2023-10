Guendalina Canessa sbotta contro Alessandro Basciano: “Chiedi scusa!”/ Lui replica: “Parli a caso…”

Guendalina Canessa, “attacco frontale” ad Alessandro Basciano: “Se sei un uomo…”

Negli ultimi giorni le vicende di gossip sono letteralmente dominate dalla turbolenta rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La situazione si è fatta ancora più rovente dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio a Verissimo, raccontando la sua versione dei fatti. Accuse di tradimento e parole colme di rabbia da parte della ragazza, che hanno portato anche alla reazione sui social da parte dell’ormai ex fidanzato.

Sophie Codegoni e Basciano, Corona svela chi è l'amante ma lei smentisce/ Erijona Sulejmani: "Caz*ate"

L’attenzione mediatica rivolta alla rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ha chiamato in causa anche altri volti della tv italiana che hanno scelto di dire la propria sulla questione. Tra questi – come riporta Novella 2000 – spicca il pensiero di Guendalina Canessa. Quest’ultima ha colto al balzo la replica di Basciano alle rivelazioni di Sophie e si è lasciata andare ad un commento social piuttosto diretto. “Ah lei cattiveria? Lei? Tu puoi fare solo una cosa: chiedere scusa a questa ragazza stupenda e non fomentare più niente. Fallo almeno per la vostra bambina, se sei un uomo“.

Sophie Codegoni choc: "Mentre partorivo Basciano è andato a dormire"/ Silvia Toffanin: "Non tornare indietro"

Alessandro Basciano replica alle parole di Guendalina Canessa: “Falla finita…”

Alessandro Basciano, dopo la replica alle parole di Sophie Codegoni pronunciate a Verissimo, ha voluto rispondere anche alla stoccata di Guendalina Canessa. “Falla finita che parli sempre a caso e non sai nulla. Poi le scuse le vieni a fare te“. Queste le parole dell’ex volto del Grande Fratello Vip che si è dimostrato particolarmente stizzito per l’intervento della donna nel merito della diatriba con quella che ormai può essere definita la sua ex compagna.

Dopo le dichiarazioni di Sophie Codegoni a Verissimo in riferimento alla rottura con Alessandro Basciano, imperversa il dibattito social. A prescindere dal parere dei volti noti, anche i semplici appassionati stanno facendo discutere con le proprie considerazioni nel merito della questione. Stando alle circostanze, è lecito credere che la situazione andrà ancora avanti nei prossimi giorni e potrebbero emergere nuovi dettagli rispetto ai motivi della rottura.

Alessandro Basciano attacca Sophie Codegoni dopo Verissimo: "Cattiveria inaudita"/ "Presto tutta la verità"

