Guendalina contro tutti all’Isola/ “Roger il più falso! Gennaro? Odio a prima vista”

Guendalina Tavassi contro tutti all’Isola dei Famosi

Guendalina Tavassi senza freni all’Isola dei Famosi 2022. Nel corso del nuovo daytime la naufraga ne ha avute per tutti, spinta dallo ‘Spirito dell’isola’. In playa è infatti arrivato un messaggio che invitava la Tavassi a lasciarsi andare ai suoi giudizi sui naufraghi liberamente, e senza che questi potessero ribattere; qualora avesse accettato per lei e altri due naufraghi a sua scelta sarebbe arrivato un premio.

Guendalina ha ovviamente accettato e ha iniziato a criticare alcuni dei compagni d’avventura. Prima tra tutti Mercedesz Henger alla quale ha lanciato nuove accuse: “Penso che sei l’unica persona che è riuscita a cogli*narmi – ha esordito – perché ho scoperto che sei entrata fidanzata da poco e hai giocato con i sentimenti di Edoardo e con una persona che poteva essere una probabile tua amica”.

Altro naufrago finito nel mirino di Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi è il nuovo arrivato Gennaro Auletto, reo di averla nominata. A lui la naufraga ha detto: “È stato odio a prima vista tra me e te, mi hai nominata e non ti nego che te la farò pagare. Secondo me sei venuto qui con l’idea di litigare con me e di provare una relazione con qualsiasi essere che respiri”. E dopo aver criticato anche suo fratello Edoardo, – con il quale ha poi duramente litigato – Guendalina ha concluso con un attacco a Roger Balduino: “Roger è la persona più falsa che io abbia mai conosciuto, tutti voi dicevate che era buono, che era un amico e invece…”

