Guendalina Tavassi critica Edoardo “Delusa da te, stai solo sulla stuoia”/ Lui piange: è lite all’Isola!

Lite tra Guendalina ed Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi 2022

Scoppia la lite tra i fratelli Tavassi all’Isola dei Famosi 2022. La scintilla scocca quando lo spirito dell’Isola chiede a Guendalina di dire la sua, senza peli sulla lingua, su ogni naufrago, nel bene e nel male. Quando arriva il momento di parlare di suo fratello, lei dice: “Caro Edoardo, sono tua sorella e il bene che ti voglio io non potrebbe volertelo nessun altro. Però la maggior parte delle volte mi vieni contro e soprattutto non mi vuoi dare mai retta neanche quando ti metto in guardia dalle persone. – così lancia l’ultima stoccata – Cose belle finora non ne ho viste perché quello che ho visto è stato fare le buche sulla stuoia. Facci vedere cos’altro sai fare perché finora io, da sorella, sono molto delusa da te.”

Inizialmente sorridente, Edoardo è alla fine molto affranto da quanto detto da Guendalina ed evita di proferirle parola.

Edoardo Tavassi piange per Guendalina: “Brutto messaggio da sorella”

“Una cosa carina, positiva potevi anche dirla!” sbotta dopo Edoardo quando Guendalina nota il broncio sul volto del fratello. “Fatti una cura alla tua permalosità!” replica lei, giustificando le sue parole. Edoardo Tavassi, in confessionale, allora si sfoga: “Mi sono arrabbiato con mia sorella perché ci sono rimasto male di quello che ha detto […] Io che mi sono sentito dire? Il peggio del peggio! È proprio un messaggio brutto come sorella! – e spiega – Mi aspettavo un discorso motivazionale ma tu hai detto parole più belle a persone che hai conosciuto qui e io che sono tuo fratello – che comunque lo sai che sono sensibile, insicuro, ho bisogno di affetto in determinati momenti – che mi dici? Che sono stuoiaman!” Quando alla fine Guendalina decide di dividere il premio – messo in palio dallo spirito dell’Isola per la sua sincerità – con Carmen Di Pietro e Maria Laura De Vitis ma non con suo fratello, quest’ultimo viene inquadrato ed è sulla stuoia in lacrime.

