Guendalina e Edoardo Tavassi lettera a Nicolas Vaporidis:”sei un fratello”/ Pubblico diviso, legame vero?

La finale de L’isola dei famosi, così com’era prevedibile che accadesse, ha riservato dei momenti inaspettati e al cardiopalmo ai telespettatori, come ad esempio quello che ha visto il vincitore annunciato da tempo dai bookmakers, Nicolas Vaporidis, ricevere una sorpresa da parte di due ex naufraghi. Nel dettaglio, durante la puntata epilogo della sedicesima edizione del reality honduregno, dallo studio tv i ritirati dal gioco Guendalina ed Edoardo Tavassi hanno voluto salutare Nicolas in un modo speciale, ancor prima che si registrasse la proclamazione del vincitore. I fratelli Tavassi hanno, cioè, pensato di leggere al naufrago finalista una lettera scritta a quattro mani, a testimonianza dell’affetto nutrito verso l’attore dal sangue per metà capitolino e per metà greco.

“Non siamo cresciuti insieme, ma la vita ci ha fatto incontrare e sull’isola abbiamo trovato molto più di un amico -esordisce Guendalina Tavassi leggendo le righe scritte di suo pugno, che scatenano la visibile commozione di Nicolas-, una persona speciale che porteremo sempre con noi”. E a fare l’eco alla Tavassi è poi il fratello Edoardo, che con le sue parole lascia intendere di aver instaurato un rapporto fraterno con Nicolas : “Sull’isola sei stato la persona che mi ha dato la forza di andare avanti anche quando credevo di non farcela più. Solamente quando sono uscito, mi sono reso conto che il vuoto che sentivo non era la voglia di arrivare in finale, ma l’idea di non vivere un momento così importante accanto a te”.

Il sentiment social in reazione alla sorpresa a L’isola dei famosi

E non si è fatta attendere la replica di ringraziamenti da parte di Nicolas Vaporidis, che con gli occhi lucidi ha espresso quella che sarebbe stata la sua volontà, ovvero di giungere in finale con Edoardo Tavassi: “Grazie, non potevate fare regalo più bello…lo sai che avrei voluto fare la finale con te, Edo”.

Un momento tv intenso e che intanto scatena il popolo del web tra i commenti social più disparati, come si evince sulla pagina Instagram de L’isola dei famosi 2022: “Chi ha detto che i fratelli devono per forza essere di sangue?”; “Eppure ho un dubbio su questa fraterna amicizia. Non si sa se tra un mese si staranno frequentando. Glielo auguro”, si legge tra i commenti social più aggreganti. Staremo a vedere, quindi, come evolveranno i rapporti tra i Tavassi e Vaporidis, nel post- L’isola dei famosi 2022.

