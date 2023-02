Guendalina Tavassi attacca il GF Vip/ “Incul*ata agli Incorvassi. Processo pesante…”

Guendalina Tavassi contro il Grande Fratello Vip

Guendalina Tavassi si scaglia nuovamente contro il Grande Fratello Vip. Durante la 36a puntata, Alfonso Signorini, insieme agli autori, ha deciso di punire Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria mandandoli direttamente al televoto per aver staccato i microfoni del van e aver pronunciato frasi pesanti nei confronti di Daniele Dal Moro. Dopo l’accaduto, Guendalina Tavassi si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram puntando il dito contro il reality.

“E ti pareva che dopo che finalmente avevamo la clip sugli Incorvassi non c’era l’inculata? Scusate ma mi viene troppo da ridere, non si sente un c***o.La clip sulla coppia per poi punirli. Li facessero uscire così chiude il GF Vip… Dai”, le parole di Guendalina.

Guendalina Tavassi difende il fratello Edoardo

Guendalina Tavassi difende il fratello Edoardo e gli altri tre vipponi che, a detta dell’ex gieffina, sarebbero stati sottoposti ad un vero e proprio processo. “Uno fa la battuta scherzando, magari ha usato una parola che non doveva dire, ma magari ha pensato che non ci fossero le telecamere e mi sembra che stanno facendo un processo veramente pesante”, ha detto la Tavassi.

“Fare una clip dopo cinque mesi per poi punirli. Ok, avranno anche sbagliato, ma in tutti i Gf è capitato questo! Avranno anche sbagliato, ma se le fanno sempre queste battute magari con altri termini. Però davvero mi sembra un interrogatorio di garanzia quello che stanno facendo! Ma è il GF Vip o Mare Fuori?”, ha aggiunto ancora Guendalina.

