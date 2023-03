Guendalina Tavassi: “Cacciata da resort per famiglie”/ Il Pr dell’hotel risponde: lite a Pomeriggio 5!

Guendalina Tavassi, scontro a Pomeriggio 5 col Pr della catena di resort dalla quale è stata ‘bandita’

Ha fatto scalpore qualche giorno fa il racconto choc di Guendalina Tavassi. L’ex gieffina ha rivelato sui social di essere stata ‘bandita’ da una catena di hotel per famiglie a causa di un servizio da lei fatto, insieme al compagno Federico Perna, per Le Iene. Una vicenda di cui Guendalina torna a parlare in diretta a Pomeriggio 5, dichiarando: “Cos’è accaduto per aver fatto un servizio, peraltro ironico e goliardico! Un servizio divertente che ha scatenato tutto questo e per il quale sono stata bandita da queste strutture family… Mi avevano invitata loro, ancor peggio!”

Barbara D’Urso annuncia che in collegamento c’è proprio il Pr dell’hotel che le ha scritto l’email da lei denunciata su Instagram. Alle accuse della Tavassi, l’uomo replica: “Si tratta di una mera operazione commerciale. Le cose non sono andate esattamente così: non è stata assolutamente respinta la signora Tavassi, ma semplicemente abbiamo declinato perché, secondo noi, non c’erano i presupposti, perché volevamo dare risalto ad altri aspetti.”

Guendalina Tavassi furiosa: “Perché il mio personaggio non collima con i vostri hotel?”

Guendalina Tavassi è però furiosa, e incalza i responsabili della struttura in collegamento con Pomeriggio 5: “Vorrei capire qual è il fastidio e lo scandalo che ho dato durante il servizio scherzoso per Le Iene che vi ha portato a dire che il mio personaggio con collima con i vostri hotel!” L’uomo sembra non voler rispondere in modo diretto a questa domanda, e ribadisce il suo diritto ad annullare una proposta di collaborazione che sono stati loro a fare: “Non c’è nessuno scandalo, la situazione è molto semplice: il rapporto non ha soggetto un soggiorno, ha oggetto altro. Sono state fatte delle scelte che non hanno nulla di discriminatorio… Ci sono momenti in cui aprono delle finestre e altri in cui si chiudono.”

