Guendalina Tavassi, racconto choc: “Gente di mer*a!”/ Niente viaggio “per” le Iene

Guendalina Tavassi, l’intimità con Federico Perna raccontata a Le Iene “ostacola” il viaggio in famiglia

Non è un periodo particolarmente fortunato per Guendalina Tavassi che, nelle ultime settimane, si è ritrovata più volte suo – suo malgrado – al centro di questioni di cronaca non proprio gradite. Dopo la questione della lite presso la scuola di danza della figlia, una nuova grana per l’umore dell’ex concorrente del GF Vip è arrivata in merito ad un viaggio da fare con i figli. Secondo la ricostruzione offerta dall’influencer attraverso il proprio profilo Instagram, pare che l’intoppo sia stato causato dall’ultima intervista rilasciata per Le Iene.

Utero in affitto: il business/ "Ucraina, con 60.000 euro si decide sesso del bambino"

Guendalina Tavassi aveva raccontato a Le Iene alcuni aneddoti intimi del suo rapporto con il neo fidanzato Federico Perna. La showgirl non ha nascosto la soddisfazione per la routine sessuale, svelando addirittura di avere rapporti con il fidanzato anche 4 volte al giorno. A quanto pare però, la voglia di raccontarsi anche nella sfera più intima ha avuto delle ripercussioni per un viaggio in compagnia delle sue figlie. Guendalina Tavassi ha raccontato il tutto con una serie di stories postate sul suo profilo Instagram dove non ha usato mezze misure per denunciare il trattamento riservato alla sua famiglia.

Riscaldamento climatico: il picco nel 2030/ "Molte specie potrebbero estinguersi"

Guendalina Tavassi e il duro sfogo sui social: “Ecco perchè mi hanno cacciata…”

“Sono veramente sconvolta! Dovete sapere che c’è ancora gente di mer*a dietro tante strutture family“. Inizia così il duro sfogo di Guendalina Tavassi, prima di entrare nel merito dell’accaduto: “Dovevo soggiornare, qualche tempo fa, in una di queste strutture family che ospitano le famiglie con bambini perchè c’è l’animazione. Purtroppo però, per problemi privati, non siamo potuti più andare. E così ho scritto un’email al Pr della struttura: volete sapere cosa mi ha risposto?“.

Zuppi alla CEI: “tempo di scelte coraggiose”/ “Chiesa è speranza davanti alla paura”

Il punto più alto del racconto di Guendalina Tavassi arriva proprio con l’email ricevuta come risposta dal responsabile del viaggio, prontamente raccontata tramite stories su Instagram. “Gentile Guendalina, in seguito alle sue ultime uscite e confidenze alle Iene, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portafoglio”. Dunque, l’organizzazione del viaggio ha realmente rifiutato la showgirl in virtù delle curiosità intime raccontate nel corso dell’intervista a Le Iene. Ognuno è libero di avere la propria linea commerciale, ma altrettanto lecito può essere considerare fin troppo eccessiva la presa di posizione ai danni di Guendalina Tavassi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA