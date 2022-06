Guendalina Tavassi dopo L’isola: chili persi e dubbi su Mercedesz Henger/ “Sono preoccupata per Edoardo”

L’isola dei famosi 2022 verso la finale: Guendalina Tavassi si racconta

Può dirsi una dei protagonisti indiscussi de L’isola dei famosi 2022, il cui prolungamento al 27 giugno 2022 ha provocato la scelta del suo ritiro dal gioco in netto anticipo, e ora Guendalina Tavassi torna a raccontarsi a reality per lei concluso. L’ex naufraga si è concessa nel dettaglio a un’intervista rilasciata a Casa chi, il web format condotto da Rosalinda Cannavò. Incalzata sul cambiamento fisico riscontrato in seguito all’esperienza tv in Honduras, fa sapere di aver velocemente recuperato i chili persi a L’isola dei famosi 2022, nel giro di pochi giorni, e a partire dal suo rientro in Italia.

“Ho ripreso i chili persi e sto mangiando come mai nella vita -ha dichiarato Guendalina Tavassi, nella sua video-intervista-, ho perso solo tempo… dico alla gente quando mi chiedono dei chili persi, ‘la mia dieta a zona è andare a mangiare in tutte le zone de Roma!’ (sorride, ndr).” . Si apre, poi, il capitolo Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger che con lei ha avuto diversi diverbi in Honduras dal momento che non le ispirava fiducia rispetto al sedicente interesse nutrito per il fratello e compagno d’avventura Edoardo Tavassi, che ora concorre per la vittoria a L’isola dei famosi 2022.

Guendalina Tavassi si apre sul fratello Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger

“Io devo essere contenta… -dichiara in replica ai quesiti del web format, Guendalina Tavassi, segnando un dietrofront a beneficio di Mercedesz Henger- perché mio fratello rischia di essere single a vita e accetterò il gelato (parla di un possibile incontro in famiglia a casa sua) con tutto il pacchetto di Mercedesz. Solo che sono preoccupata per lui, ma se resta da solo e rompe le scatole a me, lo lascio fare”.

Insomma, Guendalina potrebbe essersi ricreduta sul rapporto di intimità speciale venutosi a creare tra Mercedesz e Edoardo, che intanto in Honduras ha subito un taglio drastico dei capelli da Carmen Di Pietro, per una ricompensa in cibo a beneficio del gruppo dei naufraghi. “Quel capello rasato devo dire che gli ha fatto acquisire anni in meno –conclude l’ex gieffina ed ex isolana sul fratello-, si comincia a vedere il viso, lui si lamentava delle orecchie…”.

