Guendalina Tavassi e Federico Perna, matrimonio dopo l’Isola?/ L’incontro e la promessa d’amore

Guendalina Tavassi e Federico Perna, la sorpresa al ritorno dall’Isola dei Famosi 2022

Guendalina Tavassi è ufficialmente rientrata in Italia. Due giorni dopo l’addio all’Isola dei Famosi, la naufraga è tornata a casa dove ad attenderla c’erano i suoi figli e il suo ‘cuore’: Federico Perna. Guendalina ha documentato tutte le ultime ore su Instagram con stories e video che mostrano anche la bellissima sorpresa fattale dal fidanzato: una postazione con gigantografie del loro incontro in Honduras, palloncini, fiori e un’immancabile torta.

Le immagini postate da Guendalina Tavassi raccontano un ritorno a casa particolarmente romantico, tanto che, dopo i video della sorpresa, l’ex naufraga ha pubblicato uno scatto che li vede uno tra le braccia dell’altro con una frase d’amore che sa di promessa: “La felicità è questo per me, il mio cuore” ha scritto, taggando Federico. Tra queste parole però spicca anche l’immagine di un cuoricino accanto ad un anello di fidanzamento, che qualcuno sospetta possa indicare le imminenti nozze per i due.

Guendalina Tavassi e Federico Perna, matrimonio dopo l’Isola dei Famosi 2022?

Che Federico Perna abbia chiesto a Guendalina Tavassi di sposarlo dopo l’Isola dei Famosi? Sarà di certo Guendalina a svelarlo nelle prossime ore qualora i sospetti fossero reali. Intanto, prima di rientrare in Italia, la Tavassi ha raccontato sui social le sue prime emozioni. Queste le sue parole: “Sono qua nella camera d’albergo, sto per partire, sto per tornare. Sono emozionatissima, non so neanche più come si usa questo telefono. Grazie a tutti per i messaggi bellissimi, grazie per il sostegno, grazie veramente di cuore. Sono stata veramente malissimo, però è stata un’esperienza indimenticabile, poi piano piano parleremo.”

