Molti vip e opinionisti hanno espresso la loro opinione dopo l’uscita di scena di Jessica Morlacchi dal Grande Fratello. Durante la puntata di ieri sera, 8 gennaio 2025 la cantante ha mollato la presa stanca delle diatribe con Helena Prestes. Tra chi è intervenuto a riguardo, spunta anche una famosissima gieffina, Guendalina Tavassi. La donna ha difeso a spada tratta la Morlacchi, definendo invece “violenta” la modella brasiliana andando contro alla maggior parte dei pareri che girano sul web e criticando i provvedimenti degli autori.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha espresso il suo parere su Instagram. Tramite alcune storie diventate presto virali tra i telespettatori del reality ha sostenuto che Helena Prestes è una “violenta psicopatica”, ritenendo sbagliato aver attaccato Jessica Morlacchi solo per averle dato dell’imbecille. Guendalina Tavassi ha anche fatto notare che fortunatamente la modella si trovava in un programma televisivo, ritenendola pericolosa in una casa senza le telecamere: “Pensa tra le mura di casa che cosa avrebbe potuto fare!”, ha spiegato.

Guendalina Tavassi ha criticato duramente quelli che secondo lei sono stati “due pesi e due misure” nella casa del Grande Fratello. L’ex concorrente si è lamentata dicendo che Helena Prestes ha addirittura chiamato “pu****a” Jessica Morlacchi, scena che non è nemmeno stata mandata in onda. Una “follia”, l’ha definita la Tavassi, che ha ribadito di essere supporter della cantante: “Jessica ha detto imbecille e l’altra ha tirato un bollitore e ha detto le peggio cose e non dicono nulla”. Non solo, Guendalina Tavassi si è poi rivolta a Shaila Gatta, la quale è stata rimproverata per aver utilizzato il termine “putrida”.

Durante la diretta di mercoledì 8 gennaio, infatti, Alfonso Signorini ha chiamato in causa anche l’ex velina dicendole che il termine da lei utilizzato è stato piuttosto brutto. “Ragazzi putrida è una parola così orribile?” ha chiesto l’ex gieffina ai suoi follower nelle storie di Istagram, ritenendo l’appellativo come “l’insulto più dolce che abbia mai sentito”. “Puoi lanciare bollitori, alzare le mani, ma putrida no. Pu***na sì, ma putrida no perché è un insulto orrendo”. Dopo essersi sfogata sui social, Guendalina Tavassi ha però cancellato tutte le storie in cui si lamentava del comportamento degli autori, forse impaurita da una possibile querela da parte dei diretti interessati.