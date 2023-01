Guendalina Tavassi in ospedale “mai visto tanto sangue”/ Cos’è successo, il racconto

Guendalina Tavassi in ospedale: cos’è successo, il racconto su Instagram

Attimi di apprensione per Guendalina Tavassi, che sui social ha informato i suoi followers di un piccolo problema di salute occorso nelle ultime ore. La sorella del concorrente del Grande Fratello Vip 2022 Edoardo Tavassi ha condiviso alcune Instagram stories in cui spiega cos’è successo. Si trovava dal parrucchiere quando, nelle ore successive, si è sentita male ed è dovuta correre in ospedale. “Dal parrucchiere all’ospedale è un attimo” scrive ironica sul suo profilo, pubblicando una foto che la ritrae distesa su un lettino con una flebo.

A seguire, spiega nel dettaglio con un messaggio scritto la dinamica dell’accaduto: “Oggi di tutto ragazzi. Comunque mai visto così tanto sangue in vita mia. Usciva come un rubinetto aperto, per 10 minuti senza mai fermarsi. Sono svenuta perché ne ho perso davvero tantissimo. Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso, fatta flebo e visita. Adesso mangio e mi riprendo“.

Guendalina Tavassi: le sue condizioni di salute e il supporto al fratello Edoardo

Le sue condizioni di salute sono in miglioramento, come ha rivelato Guendalina Tavassi sempre sulle Instagram stories: “Sto bene, nonostante le maledizioni sono ancora qui. Dopo il parrucchiere ho deciso di farmi vedere pure in ospedale. Ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia ad uscire sangue dal naso. Mi hanno fatto una flebo, mi hanno tenuto un po’, mi gira un po’ la testa“. Dopo lo spavento delle ore precedenti, l’ex gieffina si è ripresa, ha mangiato e successivamente ha seguito la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 2022.

“Devo vedere la puntata, stasera c’è Edo e penso ci sia una puntatona su Edo che… lacrime“, confessa ai followers. Ed effettivamente la diretta di ieri sera ha regalato grandi emozioni, con Alfonso Signorini che ha affrontato la storia di Edoardo Tavassi. Il concorrente ha ripercorso il suo dolore per la separazione dei genitori e, soprattutto, per la separazione dalla sorella Guendalina, ritrovata a tutti gli effetti anni dopo.













