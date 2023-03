Guendalina Tavassi, la sorpresa ad Edoardo finisce male/ Lui sente le urla, ma…

Guendalina Tavassi e la sorpresa al fratello Edoardo

Edoardo Tavassi è rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dallo scorso novembre e, dopo aver ricevuto la visita della sorella Guendalina durante le prime settimane di permanenza, non l’ha più rivista. Guendalina che è legatissima al fratello Edoardo ha così deciso di fargli una sorpresa sperando di poterlo rivedere presto proprio nella casa di Cinecittà. Guendalina, così, imitando quanto fatto poche ore prima da Edoardo Donnamaria che ha urlato il proprio amore alla fidanzata Antonella Fiordelisi, munita di megafono, si è recata all’esterno della casa per urlare il proprio affetto al fratello.

L’obiettivo, però, è stato raggiunto a metà e la sorpresa che Guendalina sperava di fare non si è concretizzata del tutto. Qualcosa, infatti, è andato storto come ha raccontato poi la stessa Guendalina.

Guendalina Tavassi e le urla non capite da Edoardo

Nonostante il megafono e le urla, nonostante l’aiuto ricevuto da alcune fan degli Incorvassi ossia del fratello Edoardo e di Micol Incoravia. Guendalina Tavassi non è riuscita a far comprendere la propria presenza all’esterno della casa al fratello. Dopo aver sentito il nome Edoardo, in casa, tutti i vipponi hanno immediatamente pensato che le urla fossero per Antonella da parte di Edoardo. In casa, così hanno tutti capito che a gridare fosse una fan dei Donnalisi, portatrice di un messaggio per Antonella da parte di Edoardo.

Guendalina si è così dovuta arrendere e tornare a casa raccontando tutto sui social. Per ora, pare abbia rinunciato ad urlare ancora. Tenterà nuovamente nei prossimi giorni o aspetterà di poter riabbracciare il fratello dal vivo?

