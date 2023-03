Donnamaria, sorpresa ad Antonella per il compleanno/ Fuochi d’artificio e urla…

Edoardo Donnamaria e la sorpresa per il compleanno di Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria, a causa della squalifica, non può festeggiare il compleanno accanto ad Antonella Fiordelisi. Tuttavia, pur stando fisicamente lontano da lei, ha deciso di sorprenderla con una meravigliosa sorpresa. Dopo averle inviato un video pieno di parole importanti, Edoardo ha sorpreso ulteriormente la fidanzata. Dopo la puntata, in piena notte, si è recato all’esterno della casa di Cinecittà e, munito di megafono, ha urlato nuovamente alla fidanzata. “Corri in giardino. Sorridi che sei la più bella del mondo”, ha detto Edoardo.

Carta igienica contiene sostanze tossiche/ "Pfas inquina per sempre acque di scarico"

Antonella, pur riconoscendo la voce, non ha capito tutte le parole, ma è corsa in giardino seguita da tutti gli altri concorrenti. In quel momento, sono partiti i fuochi d’artificio con cui Edoardo ha voluto festeggiare il 25esimo compleanno della fidanzata. “E’ pazzo”, ha urlato Antonella con gli occhi pieni di lacrime e un sorriso a 360 gradi.

Patrizia Reggiani: mandante omicidio Gucci/ "Per arrestarla ci fingemmo killer"

Edoardo Donnamaria, la prima foto con il papà di Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, non era solo. Con lui, infatti, c’era anche Stefano Fiordelisi, il papà di Antonella e Marco Giro, l’amico e manager della Fiordelisi che sono stati i protagonisti di un’ulteriore sorpresa organizzata per l’ex schermitrice per il suo compleanno. Edoardo ha così incontrato entrambi scattando anche una foto ricordo per il primo incontro fuori dalla casa.

Chi non ha partecipato all’incontro è stato Vincenzo Donnamaria, il padre di Edoardo che, però, su Twitter, ha fatto gli auguri ad Antonella invitando, poi, gli utenti a sostenerla al televoto per mandarla in finale. “AUGURI ANTONELLA !! Ho scoperto che sono meno bravo di Edo a fare gli auguri. Quello scemo non ci ha detto niente ieri sera. Sennò venivamo anche noi !! Tutti a votare la DOC!!!”.

Ue approva direttiva Epbd per case green/ Edifici residenziali in classe D entro 2033

La felicità di Antonella dopo il gesto inaspettato di Edoardo. 💘 A:"cioè, se continua così poi ci sposiamo, che deve fare di più ?".#donnalisi #drojette #fiorde #edoinstudio pic.twitter.com/WvykLG2cnd — Andrea.B ✨🌍 (@AndreaB77447718) March 14, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA