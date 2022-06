Guendalina Tavassi, lato b al top “È un miracolo”/ “Perso sedere e tono muscolare dopo l’Isola poi…”

Guendalina Tavassi dopo l’Isola dei Famosi: il ‘miracolo’ dopo il dimagrimento

Chi partecipa all’Isola dei Famosi lo sa: è inevitabile perdere peso e, per chi si tiene in forma in palestra giorno dopo giorno, tono muscolare. È quanto accaduto anche a Guendalina Tavassi che, una volta tornata a casa dopo essersi ritirata dal gioco, ha notato un dimagrimento e una perdita di tono muscolare che l’ha messa in crisi. È per questo che l’ex naufraga ha deciso di rimediare subito, mettendosi nelle mani di un personal trainer che, nel giro di 20 giorni, “ha fatto il miracolo”, come lei stessa ha ammesso in una serie di stories postate su Instagram.

“Tornata dall’Isola avevo perso sedere e tono muscolare”, ha rivelato Guendalina, mostrando poi le foto del prima e del dopo il suo recente allenamento. La Tavassi ha così mostrato di aver ritrovato la sua precedente forma fisica e riempito quelle forme che si erano perse con la povera alimentazione fatta all’Isola.

Guendalina Tavassi svela per chi tifa all’Isola

Guendalina Tavassi si sta ora preparando alla finale dell’Isola dei Famosi di questa sera 27 giugno, durante la quale farà il suo ingresso in studio suo fratello Edoardo, costretto a ritirarsi la scorsa settimana a causa di un infortunio al ginocchio. Una grande sfortuna che ha deluso molto la stessa Guendalina che, come tanti spettatori, credevano che proprio Edoardo avrebbe potuto vincere questa edizione.

L’ex naufraga, in un’intervista a Casa Chi, ha anche svelato che vorrebbe che vincesse l’Isola dei Famosi 2022: “A parte mio fratello, Nicolas, Carmen, Maria Laura, Mercedesz tutto il resto per me potrebbe andare a casa. Ma non per niente, ma perché comunque sono persone che alcune sono arrivate dopo”.

