Guendalina Tavassi “mia figlia Gaia Nicolini a Miss Italia? L’ho dovuta ‘minacciare’”/ Il retroscena

L’isola dei famosi 2022, Guendalina Tavassi “convince” la figlia Gaia Nicolini a partecipare a Miss Italia : il risultato é la fascia di Miss Cinema Roma 2022

Una grande soddisfazione si registra per l’indiscussa “Miss simpatia” nel ruolo naufraga de L’isola dei famosi 2022, Guendalina Tavassi, che festeggia in famiglia il conseguimento della figlia Gaia Nicolini di un importante titolo a Miss Italia. Ebbene sì, la giovane figlia d’arte, Gaia Nicolini, si é iscritta al contest di bellezza Miss Italia, con il beneplacito della mamma vip Guendalina Tavassi, reduce dalla fortunata partecipazione al reality di Canale 5 de L’isola dei famosi 2022 in coppia con il fratello Edoardo Tavassi, che ha permesso a quest’ultima di conquistarsi l’amore di molti tra gli appassionati telespettatori del gioco made in Honduras sulla sopravvivenza.

E, intanto, la giovane figlia d’arte dai capelli castani e dal fascino mediterraneo si é aggiudicata un primo ed importante riconoscimento a Miss Italia, si tratta del titolo di Miss Cinema Roma 2022. Ma a quanto pare l’idea dell’iscrizione di Gaia Nicolini a Miss Italia non é partita dalla giovane, bensì dalla mamma vip, che avrebbe sospinto la figlia a credere nel suo potenziale di bellezza fisica e interiore unitamente al carisma e a prendere così parte al celebre contest made in Italy. O almeno questo é quanto trapela da un’intervista inedita che Guendalina Tavassi ha concesso a Novella 2000.

Cosa ha spinto Guendalina Tavassi all’iscrizione della figlia a Miss Italia? Da parte dell’ex naufraga de L’isola dei famosi 2022 c’è la volontà di vedere Gaia Nicolini liberarsi della sua disistima: “Mia figlia è la ragazza più insicura che io conosca: passa le sue giornate a dire che si sente brutta. Nemmeno esce perché si sente brutta. Io mi sono detta che dovevo fare qualcosa e così, quando ho visto il form di iscrizione al concorso su Instagram, l’ho compilato. Ma non sapevo come dirglielo. […] L’hanno chiamata, ma lei non voleva andare”.

Gaia Nicolini si sarebbe inizialmente opposta alla scelta artistica maturata dalla madre in nome e per conto suo, da qui la svolta drastica segnata dall’ex naufraga, voluta per il bene della figlia : ” Così l’ho minacciata: le ho detto che le avrei sequestrato il telefono e l’ho costretta. Alla prima selezione stava lì come un cane bastonato. Alla seconda selezione ha vinto la fascia: le avevo raccomandato di sorridere, evidentemente mi ha ascoltato, perché in tutte le foto era sorridente. É bellissima”.

Nonostante la fascia di Miss Cinema Roma 2022 conseguita da Gaia Nicolini, non ci sarebbero aspettative da parte di mamma e figlia d’arte rispetto ad un possibile debutto di successo nel mondo dello showbiz della giovane. Questo é stando a quanto riporta la mamma vip. “In realtà vorrei che facesse quello che le va di fare -aggiunge, bloccando sul nascere le critiche di chi la taccia di sostituirsi alla libertà di scelta della figlia, per poi concludere-. Ma siccome a oggi l’unica cosa che le va di fare è niente, mi sono detta che, essendo molto bella, oltre che intelligente e umile, deve fare quante più esperienze possibili. Anche questa. Io non ho aspettative. Lei meno di me. La fascia è arrivata in modo del tutto inaspettato. Spero che questa esperienza la faccia crescere e le dia maggiore consapevolezza”.











