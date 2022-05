Guendalina Tavassi/ Nuova lite con Nicolas Vaporidis? “Falso e opportunista”

Guendalina Tavassi, accesa lite a L’Isola dei Famosi

Guendalina Tavassi finisce al centro di una lite spinosa a L’Isola dei Famosi. Nel corso della puntata di lunedì 9 maggio, la conduttrice Ilary Blasi manda in onda una clip riassuntiva dell’accesa lite che c’è stata tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Allo scontro ha preso parte anche la ragazza. Infatti, la lite tra i due è scaturita proprio da un fatto accaduto tra l’influencer e l’attore romano. Un paio di giorni fa, Guendalina riesce a pescare un pesce a mani nude. La gioia è tanta e la ragazza festeggia attirando l’attenzione di Nicolas che, di ritorno dagli scoglio dove stava pescando, sostiene che il pesce preso dalla naufraga fosse quello pescato da lui poco prima, ma portatogli via dal mare.

La situazione si scalda e scatta lo scontro: Guendalina, ironicamente, sostiene che non è di certo colpa sua se tutti i pesci cadono ai suoi piedi e sfida gli altri a prenderne uno al volo come lei. Diversi compagni stentano a credere a quanto sostiene l’attore romano ed Edoardo interviene convinto che Nicolas stia cercando solo di interpretare le vesti del naufrago ideale pur di vincere. I due ex amici avevano avuto un altro scontro sempre relativo ai pesci poiché Nicolas sosteneva che Edoardo, muovendosi, gli rendesse impossibile prendere un pesce. La situazione è quindi molto tesa e gli animi sono piuttosto caldi. La lite sconvolge tutti i naufraghi e, il giorno dopo, Edoardo e Guendalina si confrontano con Nik rispetto all’accaduto sostenendo che Nicolas è un falso e opportunista.

Guendalina Tavassi e i sospetti su Maria Laura De Vitis: nuova lite all’Isola?

Tornati in studio scoppia l’ennesima discussione che non sembra portare a nulla, se non alla rottura definitiva di un’amicizia sia tra Guendalina e Nicolas sia tra Edoardo e l’attore romano. Nel corso della diretta, Guendalina viene nuovamente tirata in causa circa la possibile love story tra Alessandro e Maria Laura poiché, i giorni precedenti, ha parlato spesso (come hanno fatto molti altri naufraghi) con Carmen rispetto alla situazione. Di Pietro è molto attenta a ciò che fa Maria Laura, determinata a conquistare il figlio Alessandro, e si è sfogata con Guendalina circa le sue preoccupazioni. L’influencer dal canto suo ha cercato di spronare Maria Laura a entrare in confidenza con la possibile futura suocera, ma non sembra così semplice. Inoltre, Guendalina sostiene di non credere fino in fondo al reale interesse di Maria Laura per Alessandro. Infatti, durante le nomination Guendalina, essendo leader con Roger, ha il potere di mandare direttamente al televoto uno dei compagni e sceglie la new entry Maria Laura De Vitis. Le motivazione principale è la poca trasparenza del’ex pupa, verso cui Guendalina è molto sospettosa poiché non capisce se le sue intenzioni con Alessandro siano reali e sincere. Guendalina è immune e prosegue la permanenza all’Isola dei Famosi.

