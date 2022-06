Guendalina Tavassi, retroscena su Edoardo/ “L’ho costretto a partecipare all’Isola…”

Guendalina Tavassi, il retroscena sulla partecipazione di Edoardo all’Isola dei Famosi 2022

Guendalina Tavassi ha scelto di partecipare all’Isola dei Famosi 2022 in coppia con il fratello Edoardo. Dopo le prime settimane, i fratelli Tavassi sono diventati due concorrenti singoli e, così, dopo la decisione di Guendalina di non accettare il prolungamento fino al 27 giugno, Edoardo sta continuando l’avventura in Honduras dove spera di raggiungere in finale l’amico Nicolas Vaporidis. Rientrata in Italia, Guendalina oltre a condividere sui social le proprie disavventure, sta anche rilasciando diverse interviste. Ai microfoni di Novella 2000, così, l’ex naufraga ha svelato un retroscena sulla partecipazione del fratello Edoardo al reality condotto da Ilary Blasi.

“Ho costretto Edoardo a partecipare al programma insieme a me…Quando gli ho detto che sarebbe stato difficile, mi ha risposto che ce l’avrebbe fatta…”, ha dichiarato Guendalina.

Guendalina Tavassi: “Ecco chi vincerà l’Isola dei Famosi 2022”

Se non avesse abbandonato in anticipo l’Isola dei Famosi 2022, Guendalina Tavassi avrebbe potuto conquistare la finale ed eventualmente la vittoria. Oggi, secondo i boolmakers, a contendersi la vittoria, saranno Nicolas Vaporidis che ha già conquistato il biglietto per la finalissima, il fratello Edoardo e Carmen Di Pietro. Chi sarà, invece, il vincitore secondo Guendalina?

“Mio fratello si contende la vittoria con Nicolas, che sta dimostrando una forte maturità e che sta piacendo molto ai telespettatori…Mi farebbe piacere anche la vittoria di Carmen Di Pietro…”, ha detto la Tavassi a Novella 2000 lasciandosi, poi, andare a complimenti per Alessandro Iannoni che, come lei, non ha accettato il prolungamento. “E’ coerente…Sono certa che farà strada, anche se non necessariamente nel mondo della Tv…”.

