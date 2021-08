Guendalina Tavassi Vs l’ex Umberto D’Aponte/ “Sfrutta i figli solo per fare follower”

Che la storia tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte fosse giunta al termine è ormai notizia nota da tempo. Non sono, tuttavia, chiari i motivi di questa rottura. Guendalina, d’altronde, ha finora preferito non parlarne ma nelle ultime ora ha lanciato un attacco pesante e non tanto velato proprio contro l’ex marito. A scatenarlo pare sia stato un messaggio che la loro figlia maggiore Chloe ha inviato al papà e che lui ha rispostato nelle storie di Instagram.

In questo la bambina si è detta triste senza lui, palesandogli poi tutto il suo amore. Umberto si è poi mostrato in lacrime proprio per il messaggio ricevuto dalla figlia. “Io sorrido sempre e sempre a testa alta per chi sono”, ha poi scritto subito dopo. Parole che a qualcuno sono parse essere una chiara frecciatina all’ex. Guandalina, dopo aver visto ciò, ha deciso di registrare alcune stories, attaccando l’ex con parole forti.

Guendalina Tavassi risponde all’ex e lancia la pesante accusa

“Io non voglio creare guerre sui social, non l’ho mai fatto e per questo mi prendo insulti e cattiverie gratuitamente.” ha esordito Guendalina Tavassi su Instagram. Così ha proseguito, lanciando l’attacco a Umberto D’Aponte: “Perché non ho mai detto la verità e i fatti. Però mi sono rotta di vedere gente che utilizza e sfrutta i figli solo per fare i follower e la vittima su Instragram. Se uno deve fare il padre e il genitore lo facesse, senza scrivere str…te o piangere o far finta di essere quello che poi realmente non si è”. Parole più che chiare quelle della Tavassi che, al momento, non hanno ancora trovato la replica dell’ex (che potrebbe, però, arrivare molto presto!)

